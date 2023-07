Sem Jorginho na Série B, rendimento do Sport cai para 41%

A- A+

O Sport não conseguiu vencer nos últimos dois jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport não teve o meia Jorginho em campo nessas ocasiões. Seria coincidência? O técnico Enderson Moreira não colocou a ausência do camisa 10 como motivo de o Leão não conseguir triunfar nos últimos compromissos, mas deixou clara importância tática do jogador no estilo de jogo dos rubro-negros.



“Jorginho é um meia que corre muito, fechando mais de 11 quilômetros por jogo. Ele dá muito gatilho de pressão. Outro que faz isso é Vagner Love, mas ele está vindo de 13 dias inativo. Contra o Mirassol, Juan se esforçou e foi muito bem no jogo, tendo a chance mais clara, mas o gatilho de pressão ficou prejudicado”, afirmou o treinador, após o empate em 0x0 com os paulistas, na Ilha do Retiro, que tirou os 100% do clube como mandante no torneio.





Jorginho desfalcou o Sport nos jogos contra CRB e Mirassol por conta de problemas musculares. Perante os alagoanos, no Rei Pelé, o Leão foi derrotado por 2x0. Na ocasião, o substituto do camisa 10 foi Matheus Vargas, que teve atuação apagada.



No empate sem gols contra o Mirassol, Juan Xavier foi o escolhido para fechar o meio-campo. O jogador foi elogiado pelo técnico, mas não conseguiu municiar bem o ataque e foi substituído por Wanderson no decorrer da partida.



Em campo em 12 dos 16 jogos do Sport na Série B, Jorginho balançou as redes duas vezes, ambas contra o Tombense. O atleta não participou também dos dois primeiros duelos do Leão no torneio, no empate em 0x0 com o Novorizontino e na vitória por 2x0 ante o Guarani.



Sem Jorginho, o Sport somou cinco dos 12 pontos em disputa, com aproveitamento de 41%. Inferior aos atuais 66% no geral.

