Sport Sem Juba, Sport perde amuleto das únicas vitórias contra Chapecoense fora de casa O prata da casa é ausência junto com Vagner Love no confronto desta terça-feira (27)

Com as ausências de Luciano Juba e Vagner Love, o Sport tem uma dura missão contra a Chapecoense nesta terça-feira (27), às 19h. Além de perder seus dois jogadores que mais participaram de gols na temporada, o Leão não vai contar com seu amuleto das únicas vitórias contra a Chape fora de casa.

No retrospecto geral, o Sport, a partir de 2013, enfrentou a Chapecoense com mando de campo dos catarinenses em nove oportunidades. O Rubro-negro tem apenas duas vitórias, além de quatro derrotas e três empates.

Essas vitórias do Sport aconteceram nos últimos encontros entre as equipes e tiveram o mesmo cenário: 1 a 0 com gol de Luciano Juba.

A primeira vitória do Sport contra a Chape na Arena Condá aconteceu na penúltima rodada da Série A de 2021, quando as duas equipes já estavam rebaixadas. Ano passado, no início da Série B, o Leão venceu no dia do seu aniversário.

Sem Luciano Juba, o substituto na posição deve ser Felipinho. Lateral de origem, o jogador está sendo utilizado como ponta pelo técnico Enderson Moreira.



