Futebol Sem Júlio e Victor Ferraz, mas com Kayon: veja como vem o Náutico para enfrentar o Afogados Timbu é o quarto colocado do Campeonato Pernambucano, com nove; Coruja é a 10ª, com sete

São sete jogos sem perder e apenas uma derrota em toda a temporada até o momento. O Náutico está longe de viver um momento de crise, mas os resultados recentes incomodam os alvirrubros. Foram três empates consecutivos. Dois deles tomando gol nos minutos finais. Não basta somente evitar a derrota. Para quem almeja ficar entre os dois melhores do Campeonato Pernambucano, conseguindo assim uma vaga direta nas semifinais do torneio, é preciso voltar a ganhar. A oportunidade de se recuperar será logo na noite desta terça (7), contra o Afogados, às 20h, no Vianão, pela sétima rodada do Estadual.

O técnico Dado Cavalcanti ainda não indicou se vai poupar alguns titulares ou se colocará em campo a força máxima. Fato é que, por conta do jogo do último sábado (4), contra o CRB, o tempo de recuperação foi mínimo. Um atleta, porém, deve marcar presença. Prata da casa que vem entrando - e agradando - sempre no decorrer dos confrontos, o atacante Kayon caiu nas graças do treinador.

"Não sou eu quem está dando oportunidade, mas sim ele quem está nos dando a confiança para ganhar mais minutos em campo. Em treinamentos, em jogos-treino, com a conduta interna, dedicação, a forma de entender as orientações e buscar a evolução”, declarou o técnico. Perante o CRB, Kayon marcou o primeiro gol dele como profissional e pode começar de frente, na vaga de Júlio, que cumpre suspensão automática após expulsão no duelo anterior.

Na lateral, de acordo com informações do Globo Esporte, o lateral-direito Victor Ferraz será poupado do duelo. Com isso, Diego Ferreira deve ser o titular.

O Náutico deve ir a campo com Vagner; Diego Ferreira, Anilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Souza, Gabriel Santiago e Régis Tosatti; Kayon e Paul Villero. Técnico: Dado Cavalcanti.

