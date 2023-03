A- A+

COPA DO MUNDO DE 2030 Sem La Bombonera e com "Estádio Conmebol": veja as possíveis sedes da Copa de 2030 Conmebol construirá estádio no Paraguai que levará o nome da entidade

A Conmebol anunciou, nesta sexta-feira (31), os possíveis palcos da Copa do Mundo de 2030, caso a candidatura conjunta de Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai à países-sede do torneio seja a escolhida para sediar o torneio. Entre os estádios estão o Centenário, palco da final de 1930, no Uruguai; o Monumental de Nuñez, na Argentina; e um novo estádio, que seria construído pela entidade no Paraguai.

O anúncio foi feito no Congresso Anual da Conmebol, em Luque, no Paraguai. A maior novidade é a construção de uma arena para 45 mil pessoas em Assunção, capital paraguaia; a capacidade do estádio pode ser expandida para 60 mil caso a candidatura sul-americana seja a escolhida como sede da Copa. O orçamento da entidade prevê a destinação de 50 milhões de dólares (R$ 250 milhões, aproximadamente) para o início das obras, já em 2023.

A instituição divulgou, ainda, os possíveis estádios que sediarão os jogos da Copa de 2030, em caso de vitória da candidatura da América do Sul. No Uruguai, os estádios que compõem a lista prévia são o Centenário; o Campeón del Siglo, casa do Peñarol; e o Gran Parque Central, onde o Nacional manda os seus jogos. Todos os possíveis palcos uruguaios estão em Montevideo, capital do país.

Na Argentina, o principal destaque é a ausência de La Bombonera. O país, que deve contar com o maior número de cidades-sede, tem na lista prévia o Monumental de Nuñez, em Buenos Aires; o Mario Kempes, em Córdoba; o Estádio Único de La Plata; o Libertadores de América, casa do Independiente; El Cilindro, do Racing; o Malvinas Argentinas, em Mendoza e o Madre de Ciudades, em Santiago del Estero.

O Paraguai pode ter o novo Estádio Conmebol, o Defensores del Chaco e o General Pablo Rojas, todos em Assunção. Ainda, o Antonio Aranda, em Ciudade del Este, e o Villa Alegre, em Encarnación, constam na lista.

Já no Chile, três estádios devem receber jogos, caso a candidatura seja a vitoriosa. O Estádio Nacional e o Monumental, ambos em Santiago; e o Ester Roa, em Concepción.

A escolha da sede da Copa de 2030 acontece no Congresso da Fifa, em setembro de 2024. Até o momento a candidatura conjunta de Espanha, Portugal e Marrocos é a única rival da união entre os sul-americanos.



️ Estos son los estadios que presentó la @CONMEBOL en su congreso para albergar el Mundial 2030 y pelear su candidatura contra la de España, Portugal y Marruecos pic.twitter.com/xDyzSKr1U4 — Ignacio F. Marcano Vázquez (@ignacio_marcano) March 31, 2023

