Copa do Brasil Sem Labandeira e com dúvidas, Sport recebe o Coritiba por vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão precisa de uma vitória simples, nesta quarta-feira (26), para se classificar

Passada a conquista do Campeonato Pernambucano, o Sport entra em campo na noite desta quarta-feira (26) para mais uma decisão na temporada. Apesar dessa não valer título, estão em jogo R$ 3,3 milhões e a continuidade do Leão no principal mata-mata do País. Às 19h, o Rubro-negro recebe o Coritiba, na Ilha do Retiro, pela terceira fase da Copa do Brasil. Após o 3x3 prevalecer no duelo de ida, no Couto Pereira, o time dirigido por Enderson Moreira precisa de uma vitória simples para avançar às oitavas. Em caso de novo empate, o classificado será conhecido nos pênaltis.

Para a partida, assim como diante do Retrô, a expectativa é de casa cheia para apoiar o clube pernambucano. Na primeira e única parcial divulgada pelo clube até a publicação desta matéria, quase 20 mil ingressos haviam sido comercializados para o confronto perante o Coritiba.

Dentro das quatro linhas, no entanto, o Sport não terá todo o elenco apto para buscar a classificação. Entre as ausências, a que mais preocupa é a do atacante Facundo Labandeira. O uruguaio deixou o gramado contra o Retrô com dores no joelho. Após exame de imagem na segunda, o jogador foi diagnosticado com um trauma na região e será baixa por 30 dias.

Substituto imediato do camisa 30, Edinho não tem presença certa diante dos paranaenses. Segundo o médico do clube, Rodrigo Perez, o atleta vem sendo avaliado junto ao departamento médico em relação às condições físicas. Caso também seja vetado, Wanderson, Gabriel Santos e Paulinho brigam pelo espaço do lado direito ofensivo. Ainda de acordo com Perez, o lateral-direito Eduardo e o meia Jorginho são outras incógnitas no elenco devido ao fator físico.

Coxa de técnico novo

Vivendo péssima fase na temporada, o Coritiba terá a estreia de Antônio Carlos Zago à beira do gramado perante o Sport. O treinador assume a equipe, depois de Antônio Oliveira ser demitido na semana passada. O Coxa-Branca vem de dois meses sem comemorar uma vitória em 2023, acumulando quatro derrotas e três empates. Nas duas primeiras rodadas do Brasileiro, por exemplo, perdeu para Flamengo e Fortaleza.

Para piorar a situação, Zago terá desfalques no primeiro compromisso no comando da equipe. O zagueiro Chancellor e o volante Júnior Urso não viajaram para o Recife. A dupla está entregue ao DM alviverde. Ademais, dos quatro reforços contratados, apenas o atacante Wesley Pomba, emprestado pelo Grêmio, está na capital pernambucana.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo (Ewerthon), Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho (Matheus Vargas); Edinho (Wanderson), Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Coritiba

Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luís; Liziero, Andrey, Bruno Gomes e Jamerson; Alef Manga e Robson. Técnico: Antônio Carlos Zago.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistentes: Marcelo Van Gasse (SP) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA/RS)

Transmissão: Premiere e SporTV.

