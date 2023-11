A- A+

Futebol Sem lance, leilão de mansão de Cafu avaliada em R$ 40 milhões não atrai compradores Leilão havia sido autorizado pela Justiça em razão de uma dívida do capitão do penta

A primeira tentativa de leiloar a mansão do ex-jogador Cafu, em Alphaville, Barueri, São Paulo, falhou na última quarta-feira . Lance mínimo era R$ 40 milhões e não atraiu compradores. O leilão tinha sido autorizado pela Justiça em razão de uma dívida estimada em R$ 11 milhões do capitão do penta.

O imóvel tem 1.816 metros quadrados de área construída e é avaliada em R$ 40 milhões. Possui seis suítes, piscina, quadra de futebol society, sala de cinema, salão de jogos e sauna, em um terreno de 2.581 metros quadrados. Na área social, no piso inferior, tem hall, salas, escritórios, sala de troféus, sala de cinema, cozinha, área de serviço e um elevador da marca Thyssenkrupp. Na garagem cabem oito carros e na parte de fora também tem lavanderia, sauna, academia e ala dos funcionários com outras suítes.

A sala de troféus de Cafu é seu xodó. Nela, ele reúne camisas dos times pelos quais passos, muitos troféus e medalhas, lembranças de jogos, livros, DVDs dos quais participou e a maior parte de sua história no futebol.

Foram realizadas duas tentativas, segundo o site do Leilão Judicial Eletrônico. Na primeira, o lance mínimo foi de R$ 40 milhões. Na segunda, o valor foi rebaixado para R$ 35 milhões. Mas a mansão não recebeu nenhuma oferta. Segundo site, o próximo leilão está previsto para o dia 4 de dezembro.

Em setembro, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) chegou a suspender o leilão após Cafu recorrer e oferecer um acordo. A casa foi dada como garantia de empréstimos contraídos pelo ex-jogador para fomentar seus negócios.

Até outubro do ano passado, o montante da dívida de Cafu com financeiras e bancos era de R$ 11 milhões. Outros bens do ex-jogador também foram leiloados. Cafu chegou a contestar a dívida e a penhora dos imóveis, mas ele e a ex-mulher, Regina Feliciano, sua sócia na Capi-penta International Football Player Ltda, empresa de agenciamento de atletas, assinaram uma confissão de dívida hipotecando a casa onde ele mora atualmente.

A maior parte dos processos movidos contra Cafu são da Vob Cred Securitizadora S/A e seu proprietário, Valentim Osmar Barbizan.

