Nesta quarta-feira (3), a Ilha do Retiro estará lotada para Sport x Ceará, pela final da Copa do Nordeste. No entanto, a festa da torcida não será do jeito desejado pelos rubro-negros. Nesta terça-feira (2), a Secretaria de Defesa Social (SDS) emitiu uma nota, onde mantém a decisão de proibir baterias no estádio. Além disso, reafirmou que será permitida apenas uma charanga entre a torcida mandante.

No comunicado, a SDS ainda afirma que o clube mandantem precisa "fazer a solicitação à Polícia Militar com 48 horas de antecedência, informando a relação de músicos e instrumentos presentes". Por outro lado, reforça que bandeirões sem mastro, palitos infláveis, show de luzes e apresentações nos intervalos estão liberadas.

Confira a nota na íntegra:

O Governo do Estado, através da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), reafirma a sua disposição em apoiar o futebol pernambucano e em promover uma cultura de paz e tranquilidade para todos os torcedores que frequentam os estádios no estado. É por isso que a atual gestão acabou com a proibição que estava em vigor anteriormente e liberou a presença de uma charanga na torcida mandante em partidas oficiais envolvendo os clubes pernambucanos.

A Portaria Nº 193 da SDS, de 1º de fevereiro deste ano, discutida após um exaustivo debate com representantes de Sport, Náutico e Santa Cruz e da Federação Pernambucana de Futebol, estabelece que o clube mandante e a FPF precisam fazer a solicitação à Polícia Militar, com 48 horas de antecedência, informando a relação de músicos e instrumentos presentes.

Como forma de garantir a segurança dos músicos e dos torcedores, a charanga vai permanecer no setor das sociais, ou em local específico, durante toda a partida. Além disso, os clubes devem disponibilizar seguranças privados a fim de coibir situações em que os instrumentos possam trazer danos às pessoas ou ao clube mandante.

Também foram liberados pelo Estado em 2023, bandeirões sem mastro, palitos infláveis, show de luzes e, também, apresentações nos intervalos das partidas. Essas ações fazem parte de um planejamento que vem sendo executado pelo Governo para análise de restrições impostas anteriormente.

