Sem margem para erros, Felipe Conceição prega cautela na contratação de reforços

Após o jogo-treino realizado nesta quarta-feira (26), em que o Santa Cruz empatou por 2x2 contra o Botafogo-PB, no Arruda, o técnico Felipe Conceição falou sobre a necessidade de ser criterioso nas contratações e das limitações que o clube enfrenta na atualidade.

“A questão de reforços não é fácil diante do nosso momento. É difícil conseguir atletas que cheguem e agreguem, e é isso que a gente está buscando, não fazer número para dizer que está trazendo jogadores. A gente vem sendo muito criterioso para não errar. Principalmente pela questão financeira do clube, que está em uma competição que não é rentável e que não permite erros", justifica o treinador.



"É melhor minimizar equívocos e ir trazendo esses atletas de maneira mais assertiva do que ir pelo desespero, encher o elenco, fazer o clube gastar e depois dispensar e falar que precisa trazer outros. Não vou fazer isso com o clube, seria irresponsabilidade da minha parte, estamos sendo bem criteriosos. Dos que já chegaram, estou satisfeito com eles e acredito que vão ser úteis na competição", declarou o treinador.

Uma das maiores necessidades do Santa Cruz neste momento, o setor defensivo, especialmente na posição de zagueiros, o Tricolor conta com poucas peças. “A gente tem um número pequeno de zagueiros, são quatro apenas, precisamos de mais um, alguém que chegue para chegar e brigar pela posição".

Segundo informação confirmada por Conceição na coletiva, o Santa está em negociação com um zagueiro, um lateral-direito e um centroavante. O treinador também afirmou que as tratativas estão complicadas, pois os atletas estão esperando acertos ou ofertas de clubes da Série C.

Ainda na coletiva, a Cobra Coral confirmou que terá mais dois jogos-treino ainda esta semana. Com partidas nesta sexta-feira (28) e sábado (29). Os adversários ainda não foram confirmados pelo clube.





