Sem Marta, Brasil encara Inglaterra na Finalíssima Feminina; veja escalações e onde assistir

Brasil e Inglaterra entram em campo, na tarde desta quinta-feira (6), em busca de um título inédito para suas respectivas galerias de troféus: o da Finalíssima Feminina. No mesmo modelo do masculino vencido pela Argentina, o confronto reúne as seleções vencedoras da Copa América e da Eurocopa. A bola rola às 15h45, no lendário Estádio de Wembley, em Londres, com maciço apoio às donas da casa.

O encontro entre as vencedoras dos dois continentes foi firmado em outubro do ano passado, após parceria entre Uefa e Conmebol. Por se tratar de jogo único, ergue a taça quem vencer a partida. Em caso de empate durante os 90 minutos, o título será decidido nos pênaltis. A seleção brasileira garantiu vaga no certame com a conquista da Copa América em 2022. O oitavo título veio com uma vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia. Já a Inglaterra assegurou a participação a partir da taça da Eurocopa. Na final, venceu a Alemanha por 2 a 1, na prorrogação.

Além da busca pelo título, o jogo servirá de teste para as duas equipes que estarão na Copa do Mundo Feminina, em julho e agosto, na Austrália e Nova Zelândia. Também de olho no Mundial, o Brasil encara a Alemanha, em amistoso marcado para terça que vem, dia 11, em Nuremberg.

Brasil sem Marta

Para o compromisso perante as inglesas, a técnica Pia Sundhage não poderá contar com sua principal referência técnica. Com uma lesão muscular, Marta foi cortada da lista pela treinadora sueca. Duda Santos, do Palmeiras, foi chamada para ocupar a vaga. Apesar da não titularidade, a camisa 10 tem um papel importante no grupo. Aos 37 anos, costuma passar experiência ao plantel rejuvenescido. Quem também virou baixa de última hora foi Duda Sampaio, do Corinthians. A meia foi substituída pela parceira de clube, Luana.

Marta e Duda Sampaio se juntam a lista de desfalques de Pia, que já tinha a goleia Lorena, a zagueira Tainara e as atacantes Debinha e Ludmila. As três primeiras não preocupam a longo prazo, mas Ludmila está fora do Mundial, por ter rompido os ligamentos do joelho — mesma lesão que afastou Marta dos gramados no ano passado.

Ficha técnica

Inglaterra

Mary Earps; Lucy Bronze (Jess Carter), Leah Williamson, Millie Bright e Alex Greenwood; Keira Walsh, Lauren James e Ella Toone; Georgia Stanway, Chloe Kelly e Alessia Russo. Técnica: Sarina Wiegman.

Brasil

Letícia Izidoro; Bruninha, Lauren, Rafaelle e Tamires; Ary Borges, Kerolin, Nycole Raysla e Adriana; Geyse e Bia. Técnica: Pia Sundhage.

Estádio: Wembley (Londres/ING)

Horário: 15h45

Árbitra: Stéphanie Frappart (FRA)

Assistentes: Elodie Coppola e Manuela Nicolosi (ambas da FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Transmissão: SBT, ESPN e Star+

