Seleção Brasileira Sem Marta, Seleção Brasileira feminina inicia preparação no Arruda para amistosos com treino tático A Rainha do futebol brasileiro já se encontra na Capital pernambucana e deve aparecer no treino aberto ao público desta terça-feira (28), novamente no estádio do Santa Cruz

A Seleção Brasileira feminina iniciou a preparação na Capital pernambucana nesta segunda-feira (27) com treino no estádio do Arruda. Das 26 convocadas, 17 participaram da primeira atividade com o técnico Arthur Elias. Entre as ausentes, está a Rainha Marta que já se encontra no Recife e se apresenta a partir desta terça-feira (28).

A preparação da Seleção Brasileira tem como foco os dois amistosos contra a Jamaica antes de iniciar os Jogos Olímpicos. O primeiro acontece neste sábado, 1º de junho, na Arena de Pernambuco. O outro duelo na em Salvador, no dia 4.

Os ingressos para a partida estão disponíveis para compra de forma online através da plataforma Eleven Tickets clicando aqui. O setor Leste Inferior foi esgotado com uma semana de antecedência.

Treino

Depois de um aquecimento com rodas de bobinho, o técnico Arthur Elias promoveu um treino tático em campo reduzido. Um grupo com sete atletas atacava contra seis defensoras.

Destaque do Levante na temporada europeia com 16 gols marcados em 33 jogos, a atacante Gabi Nunes comentou sobre a oportunidade de jogar dentro de casa antes de uma competição tão importante como os Jogos Olímpicos.

“Muito feliz poder estar jogando dentro de casa, no Recife. Ainda mais sabendo que vai estar com a casa cheia e também da importância que são os últimos jogos para chegar nas Olimpíadas. As expectativas são muito altas para aproveitar e fazer o que o Arthur passar. Aproveitar esse momento, corrigir algumas coisas e desfrutar com a torcida e família no estádio”, disse a atleta de 27 anos em entrevista coletiva antes do treino, no gramado do Arruda.

A atacante não escondeu a ansiedade com as Olímpiadas, uma vez que essa é a última convocação antes da lista final do treinador. "Pessoalmente é importante aproveitar essa convocação. Todo treinamento é importante, temos que ver o que precisa melhorar. Fica o sentimento de que está chegando [Jogos Olímpicos] e quero aproveitar da melhor maneira possível esse momento final".

Torcida liberada

O torcedor e torcedora pernambucana não vai precisar esperar o dia da partida para ver de perto as jogadoras da Seleção. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) liberou a presença de público para o treino desta terça-feira (28), novamente no Arruda, às 17h.

A entrada do público terá início a partir das 16h. Os torcedores devem se dirigir ao portão 3 do estádio. Para controlar a presença, os interessados devem reservar o ingressos gratuitos pelo site da Eleven Tickets clicando aqui. Cada torcedor poderá retirar até cinco entradas por CPF, informou a CBF.

"É muito importante a gente ter esse contato com a torcida. Já estamos felizes de ter muitas pessoas no estádio. Ver o quanto o futebol feminino no Brasil está crescendo pela torcida. Amanhã vai ter o treino aberto com pessoas torcendo pela seleção", destacou Gabi Nunes.

