Futebol Internacional Sem Mbappé e Neymar, PSG estreia no Francês com empate sem gols contra o Lorient Equipe da capital francesa iniciou a temporada com o menor status de favoritismo ao título dos últimos anos

Sem Kylian Mbappé e Neymar, o Paris Saint-Germain estreou no Campeonato Francês neste sábado (12) com um empate em 0x0 com o Lorient no Parque dos Príncipes.

Mbappé, que já estava afastado dos treinamentos do grupo principal por não querer renovar seu contrato, não foi relacionado para a partida acompanhou seus companheiros em campo da arquibancada.

Já Neymar ficou de fora por conta de uma "síndrome viral", segundo anúncio do PSG.

Sem suas duas grandes estrelas, o técnico Luis Enrique usou três das novas contratações desta janela para formar o ataque titular da equipe: o sul-coreano Lee Kang-in, o português Gonçalo Ramos e o espanhol Marco Asensio.

Ramos teve a primeira grande chance do jogo, em um chute de esquerda que obrigou o goleiro Yvon Mvogo a fazer grande defesa aos oito minutos.

O Lorient se limitava a resistir aos ataques do PSG, mas teve a melhor oportunidade da primeira etapa, em finalização de Laurent Abergel que parou na trave de Donnarumma (41').

Na segunda etapa, o time parisiense buscou ainda mais o ataque e criou mais chances com Kang-in Lee (47), Carlos Soler (72'), que tinha entrado no lugar de Asensio, e Gonçalo Ramos (79'), com uma cabeçada que assustou Mvogo.

Apesar da pressão, o PSG, não conseguiu se afastar dos problemas extracampo e acabou saindo com um decepcionante empate no primeiro jogo da temporada.

OM agradece

Mais cedo, o Olympique de Marselha venceu o Reims por 2x1, de virada, no estádio Vélodrome.

Os visitantes saíram na frente aos 10 minutos com um gol do japonês Junya Ito, mas o Olympique chegou ao empate ainda no primeiro tempo, com o marroquino Azzedine Ounahi (23'), e à virada na reta final da partida com o português Vitinha (73').

O jogo ainda teve um gol anulado para cada lado, de Ito para o Reims e de Vitinha para o time de Marselha.

Com a vitória, o Olympique, um dos candidatos ao título da Ligue 1, começa a temporada com o pé direito.

Além disso, o resultado dá ânimo à equipe para o confronto da terceira rodada preliminar da Liga dos Campeões, após a derrota no jogo ida por 1x0 para o Panathinaikos, na Grécia.

"As grandes equipes devem reagir rápido depois de uma derrota. Hoje vimos uma boa atitude, muito envolvimento e um público que estava absolutamente incrível. Isto nos tá mais confiança em nós mesmos", comemorou o técnico do time de Marselha, o espanhol Marcelino García Toral.

Na próxima terça-feira (15), o Olympique recebe o time grego precisando de uma vitória por dois gols de diferença para passar de fase. Uma eliminação seria catastrófica para os franceses, tanto esportiva como financeiramente.

Caso consiga a classificação, o time de Marselha vai enfrentar em um playoff o vencedor do confronto entre o Braga de Portugal e o Backa Topola da Sérvia para chegar à fase de grupos da Champions.

