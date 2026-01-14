Sem Mbappé e outros: Arbeloa deixa estrelas fora e aposta em jovens para estreia no Real Madrid

A- A+

Álvaro Arbeloa fará sua estreia como treinador do Real Madrid nesta quarta-feira (14), no confronto contra o Albacete, válido pelas oitavas de final da Copa do Rei.

A primeira convocação do sucessor de Xabi Alonso chamou atenção pelas ausências de diversos jogadores experientes do elenco principal.

Ficam fora da partida Kylian Mbappé, Rodrygo, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold e Ferland Mendy, todos por problemas físicos.

Além deles, causaram surpresa as ausências do ex-Benfica Álvaro Carreras, de Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham e do goleiro Thibaut Courtois, que não foram relacionados por opção técnica.

Em contrapartida, Arbeloa promoveu cinco jogadores com quem trabalhava no Real Madrid Castilla: os defensores Joan Martínez e David Jiménez, além dos meio-campistas Manuel Ángel, César Palacios e Jorge Cestero.

A presença dos jovens indica uma aposta inicial do treinador na integração de atletas da base ao elenco principal.

Arbeloa assumiu o comando do Real Madrid no início da semana, após a saída de Xabi Alonso, confirmada depois da derrota dos merengues para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha.

