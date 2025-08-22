A- A+

Futebol Sem medalhões, Chile convoca seleção para enfrentar Brasil e Uruguai nas Eliminatórias Faltando duas rodadas para o fim da atual edição das Eliminatórias, o Chile ocupa a lanterna com 10 pontos

Já sem chances de classificação para a Copa do Mundo de 2026, a seleção chilena quer se despedir de forma digna das Eliminatórias Sul-Americanas nos jogos contra Brasil e Uruguai e anunciou a lista de convocados nesta sexta-feira (22) sem nenhum dos medalhões da chamada "geração dourada".

Pela primeira vez em quase 20 anos, o Chile jogará sem os veteranos Alexis Sánchez, Arturo Vidal e Gary Medel, estrelas que participaram dos dois únicos títulos da 'Roja': as Copas América de 2015 e 2016.

"É super importante começar a trabalhar desde já com o elenco que vai poder competir" na Copa América de 2027 e nas Eliminatórias para a Copa de 2030, declarou à imprensa o técnico interino Nicolás Córdova.

Faltando duas rodadas para o fim da atual edição das Eliminatórias, o Chile ocupa a lanterna com 10 pontos. A má campanha levou a federação do país a demitir o técnico argentino Ricardo Gareca em junho.

Os chilenos enfrentarão o Brasil no dia 4 de setembro, no Maracanã, antes de receberem o Uruguai no dia 9, em Santiago.

Lista de convocados da seleção do Chile:

Goleiros: Lawrence Vigouroux (Swansea City/GAL), Vicente Reyes (Peterborough/ING) e Thomas Gillier (Montreal/CAN).

Defensores: Fabián Hormazábal (Universidad de Chile/CHI), Guillermo Maripán (Torino/ITA), Benjamín Kuscevic (Fortaleza/BRA), Paulo Díaz (River Plate/ARG), Gabriel Suazo (Toulouse/FRA), Esteban Matus (Audax Italiano/CHI), Iván Román (Atletico-MG/BRA), Matías Sepúlveda (Universidad de Chile/CHI).

Meio-campistas: Ian Garguez (Palestino/CHI), Rodrigo Echeverría (León/MEX), Ignacio Saavedra (Sochi/RUS), Vicente Pizarro (Colo Colo/CHI), César Pérez (Defensa y Justicia/ARG), Felipe Loyola (Independiente/ARG), Luciano Cabral (Independiente/ARG), Lucas Assadi (Universidad de Chile/CHI), Javier Altamirano (Universidad de Chile/CHI).

Atacantes: Alexander Araverna (Grêmio/BRA), Ben Brereton (Southhampton/ING), Emiliano Ramos (Everton/CHI), Gonzalo Tapia (São Paulo/BRA), Bruno Barticciotto (Santos Laguna/MEX), Darío Osorio (Midtjylland/DIN), Lucas Cepeda (Colo Colo/CHI), Maximiliano Gutiérrez (Huachipato/CHI).

Veja também