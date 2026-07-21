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COPA DO MUNDO

Sem Messi, "Albiceleste" volta para casa e é recebida pela torcida argentina

Em Buenos Aires, a comemoração espontânea se concentrou no Obelisco com fogos de artifício, cantos de torcida e até DJs improvisados

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Festa do elenco e da torcida argentina após o vice na Copa do MundoFesta do elenco e da torcida argentina após o vice na Copa do Mundo - Foto: Luis Robayo / AFP

Parte do elenco e da comissão técnica da seleção argentina retornou a Buenos Aires nesta segunda-feira (20), onde eram aguardados por milhares de torcedores em frente ao complexo da Associação de Futebol Argentino (AFA), em Ezeiza, apesar da derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026.

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O avião que os trazia de Nova York pousou no Aeroporto Internacional de Ezeiza às 18h20, horário local (e de Brasília), segundo o site da Aeropuertos Argentina.

O capitão da "Albiceleste", Lionel Messi, não retornou ao país com o restante do elenco.

Entre os que chegaram à capital argentina estavam o técnico Lionel Scaloni e os jogadores Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez e Gonzalo Montiel.

Elenco argentino celebrando com a torcidaElenco argentino celebrando com a torcida. Foto: Tomas Cuesta / AFP

Após desembarcarem do avião com semblantes sérios, os jogadores embarcaram em um ônibus rumo ao centro de treinamento da AFA, localizado a cerca de 4 km do aeroporto, onde chegaram quase uma hora depois.

"A dor é muito grande, e será difícil cicatrizar essa ferida", escreveu Messi em sua conta no Instagram nesta segunda-feira. Segundo a imprensa local, o camisa 10 viajará para sua cidade natal, Rosario, nos próximos dias.

Lionel Messi após receber sua medalha de prata na Copa do MundoLionel Messi após receber sua medalha de prata na Copa do Mundo. Foto: Paul Ellis / AFP

Por sua vez, Lautaro Martínez escreveu: "Demos tudo de nós. Pela segunda Copa do Mundo consecutiva chegamos à final, mas desta vez não deu".

Agradecimento
As expressões sérias dos jogadores ao embarcarem no ônibus deram lugar a sorrisos enquanto saudavam os milhares de torcedores que os acompanhavam com cantos e bandeiras ao longo do trajeto do aeroporto ao centro de treinamento, apesar do frio e da chuva em Buenos Aires.

"Esta seleção nos uniu a todos, e temos de ser gratos por isso. Ela conseguiu unir os argentinos. Estaremos sempre ao lado deles, seja com chuva ou em caso de derrota", disse à AFP Leonardo Barrientos, um operário do setor têxtil, de 36 anos.

Em 2022, milhões de pessoas celebraram nas ruas o retorno vitorioso da seleção argentina do Catar com o seu terceiro título mundial.
 

Festa da torcida argentina após o vice para a EspanhaFesta da torcida argentina após o vice para a Espanha. Foto: Luis Robayo / AFP

O público foi menor desta vez, mas, ao som de fogos de artifício, buzinas e gritos de "quem não pula é inglês", muitas famílias fizeram questão de mostrar sua gratidão à equipe de Scaloni.

"Estou orgulhosa deles, de tudo o que entregaram, do primeiro ao último jogo", disse à AFP Mercedes Báez, professora do ensino fundamental de 44 anos, após o ônibus passar.

"Não me importo com o resultado. Estou aqui para agradecê-los, sou eternamente grata. Tanto ao Messi quanto ao restante do elenco", acrescentou.
 

Banner de Maradona, Messi e Kempes feito pela torcida argentinaBanner de Maradona, Messi e Kempes feito pela torcida argentina. Foto: Luis Robayo / AFP


Celebração
O governo do presidente Javier Milei havia se oferecido para organizar um evento especial para que os jogadores comemorassem com os torcedores e chegou a anunciar planos de decretar feriado nacional.

No entanto, na noite de domingo, uma multidão tomou a iniciativa e saiu às ruas para dançar, cantar e celebrar a trajetória da equipe na Copa do Mundo, como uma demonstração de apoio e gratidão aos vice-campeões.
 

Argentino erguendo uma bandeira em homenagem a Lionel MessiArgentino erguendo uma bandeira em homenagem a Lionel Messi. Foto: Luis Robayo / AFP


Em Buenos Aires, a comemoração espontânea se concentrou no Obelisco, onde milhares de pessoas se reuniram com fogos de artifício, cantos de torcida e até DJs improvisados tocando música eletrônica.

Cenas semelhantes ocorreram em esquinas emblemáticas de vários bairros da cidade.

Por volta da meia-noite, a polícia usou gás lacrimogêneo, jatos d'água e balas de borracha para dispersar um grupo envolvido em tumultos, resultando em 15 prisões, segundo fontes policiais.

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