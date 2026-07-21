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COPA DO MUNDO Sem Messi, "Albiceleste" volta para casa e é recebida pela torcida argentina Em Buenos Aires, a comemoração espontânea se concentrou no Obelisco com fogos de artifício, cantos de torcida e até DJs improvisados

Parte do elenco e da comissão técnica da seleção argentina retornou a Buenos Aires nesta segunda-feira (20), onde eram aguardados por milhares de torcedores em frente ao complexo da Associação de Futebol Argentino (AFA), em Ezeiza, apesar da derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026.

O avião que os trazia de Nova York pousou no Aeroporto Internacional de Ezeiza às 18h20, horário local (e de Brasília), segundo o site da Aeropuertos Argentina.

O capitão da "Albiceleste", Lionel Messi, não retornou ao país com o restante do elenco.

Entre os que chegaram à capital argentina estavam o técnico Lionel Scaloni e os jogadores Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez e Gonzalo Montiel.

Elenco argentino celebrando com a torcida. Foto: Tomas Cuesta / AFP

Após desembarcarem do avião com semblantes sérios, os jogadores embarcaram em um ônibus rumo ao centro de treinamento da AFA, localizado a cerca de 4 km do aeroporto, onde chegaram quase uma hora depois.

"A dor é muito grande, e será difícil cicatrizar essa ferida", escreveu Messi em sua conta no Instagram nesta segunda-feira. Segundo a imprensa local, o camisa 10 viajará para sua cidade natal, Rosario, nos próximos dias.

Lionel Messi após receber sua medalha de prata na Copa do Mundo. Foto: Paul Ellis / AFP

Por sua vez, Lautaro Martínez escreveu: "Demos tudo de nós. Pela segunda Copa do Mundo consecutiva chegamos à final, mas desta vez não deu".



Agradecimento

As expressões sérias dos jogadores ao embarcarem no ônibus deram lugar a sorrisos enquanto saudavam os milhares de torcedores que os acompanhavam com cantos e bandeiras ao longo do trajeto do aeroporto ao centro de treinamento, apesar do frio e da chuva em Buenos Aires.

"Esta seleção nos uniu a todos, e temos de ser gratos por isso. Ela conseguiu unir os argentinos. Estaremos sempre ao lado deles, seja com chuva ou em caso de derrota", disse à AFP Leonardo Barrientos, um operário do setor têxtil, de 36 anos.

Em 2022, milhões de pessoas celebraram nas ruas o retorno vitorioso da seleção argentina do Catar com o seu terceiro título mundial.



Festa da torcida argentina após o vice para a Espanha. Foto: Luis Robayo / AFP

O público foi menor desta vez, mas, ao som de fogos de artifício, buzinas e gritos de "quem não pula é inglês", muitas famílias fizeram questão de mostrar sua gratidão à equipe de Scaloni.

"Estou orgulhosa deles, de tudo o que entregaram, do primeiro ao último jogo", disse à AFP Mercedes Báez, professora do ensino fundamental de 44 anos, após o ônibus passar.

"Não me importo com o resultado. Estou aqui para agradecê-los, sou eternamente grata. Tanto ao Messi quanto ao restante do elenco", acrescentou.



Banner de Maradona, Messi e Kempes feito pela torcida argentina. Foto: Luis Robayo / AFP



Celebração

O governo do presidente Javier Milei havia se oferecido para organizar um evento especial para que os jogadores comemorassem com os torcedores e chegou a anunciar planos de decretar feriado nacional.

No entanto, na noite de domingo, uma multidão tomou a iniciativa e saiu às ruas para dançar, cantar e celebrar a trajetória da equipe na Copa do Mundo, como uma demonstração de apoio e gratidão aos vice-campeões.



Argentino erguendo uma bandeira em homenagem a Lionel Messi. Foto: Luis Robayo / AFP



Em Buenos Aires, a comemoração espontânea se concentrou no Obelisco, onde milhares de pessoas se reuniram com fogos de artifício, cantos de torcida e até DJs improvisados tocando música eletrônica.

Cenas semelhantes ocorreram em esquinas emblemáticas de vários bairros da cidade.

Por volta da meia-noite, a polícia usou gás lacrimogêneo, jatos d'água e balas de borracha para dispersar um grupo envolvido em tumultos, resultando em 15 prisões, segundo fontes policiais.

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