A- A+

Amistoso Sem Messi, Argentina vence Indonésia em amistoso realizado em Jacarta Atuais campeões do mundo contaram com gols de Paredes e Romero

Sem o astro Lionel Messi, a seleção da Argentina venceu a Indonésia por 2 a 0 nesta segunda-feira (19), em amistoso disputado no estádio Gelora Bung Karno, em Jacarta.

Leandro Paredes (37') e Cristian Romero (55') marcaram os gols da 'Albiceleste', que dominou facilmente as ações da partida, na qual a equipe sul-americana encerrou uma excursão de dez dias pela Ásia, que também teve a vitória por 2 a 0 sobre a Austrália, em Pequim, na última quinta-feira.

Além de Messi, a Argentina não contou com a presença de vários titulares, como Ángel Di María e Nicolás Otamendi.

Golaço de Paredes

Sem seu camisa 10, o time do técnico Lionel Scaloni teve que buscar outro fator de desequilíbrio, e demorou a encontrá-lo porque, apesar de ter 75% de posse de bola, não conseguia ter profundidade, com Giovani Lo Celso como eixo de criação no ataque.

Nicolás González teve aos 17 minutos a primeira chance clara, em um belo chute colocado de esquerda que parou no goleiro Nando. Pouco depois, Medina tentou e foi bloqueado pela defesa.

Outra oportunidade veio quando Buonanotte recebeu na área e superou Nando, mas Ridho apareceu milagrosamente para salvar em cima da linha, e Álvarez não conseguiu concluir no rebote.

A Argentina acabou abrindo o placar aos 30 minutos, com um golaço de Paredes, que bateu de fora da área e acertou o ângulo esquerdo.

Depois do intervalo, a Indonésia se animou e quase chegou ao empate em um lateral cobrado na área que Baggott pegou de cabeça e obrigou Dibu Martínez a fazer boa defesa.

Mas mesmo sem a mesma intensidade do primeiro tempo, a Argentina ampliou o marcador em cobrança de escanteio de Lo Celso que Romero cabeceou para as redes entrando pelo meio da defesa indonésia.

A seleção asiática continuou melhor em relação ao início do jogo, mas não levou nenhum perigo à equipe argentina, que aproveitou o amistoso para fazer várias mudanças táticas e testar mais jogadores.

Nos acréscimos, a 'Albiceleste' teve mais uma chance em um grande passe de Almada para Garnacho, que cruzou na segunda trave, mas Nando conseguiu desviar para evitar o terceiro gol.

Com a excursão pela Ásia encerrada, a Argentina se concentra agora nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que começam em setembro.

Veja também

Futebol Internacional Courtois 'some' em reapresentação e deixa a concentração da Bélgica