A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Sem Messi, quem será o camisa 10 da Argentina? Veja possibilidades e histórico do número O próximo 10 ainda não será conhecido nem contra o Uruguai, nem frente à Costa Rica

Agora que não veremos mais Lionel Messi com a camisa 10 da Argentina, o mundo do futebol se pergunta: quem assume o número e a responsabilidade de carregar o peso do craque?



Para se ter uma ideia do quão importante será a decisão, o uniforme ficará vago na próxima Data Fifa, contra Uruguai e Costa Rica, e entre os candidatos, há nomes consagrados e jovens promissores.





A última partida do ídolo, campeão da Copa do Mundo e duas vezes vencedor da Copa América, foi no 3 a 0 sobre Benim, na qual fez um gol e deu duas assistências. O legado, em números, é de 126 gols e 67 passes para balançarem as redes em 208 jogos. Dificilmente, alguém chegará ao mesmo patamar, mas há atletas com potencial de também fazer história.

Messi celebra último gol pela seleção argentina. Foto: Luis Robayo/AFP





Um dos potenciais camisas 10 é Nico Paz, que veio da base do Real Madrid e atua pelo Como na temporada de 2026-27, emprestado pelo clube merengue. Por lá, é titular absoluto e um dos pilares da sensação italiana, que recentemente aplicou a maior goleada da história da Champions League: 9 a 1 sobre o Lens. Com apenas 22 anos, já tem quatro gols em 14 compromissos com a camisa celeste e é peça frequente entre os 11 iniciais. Conta para ele já usar o número em seu atual time.

Nico paz, promessa argentina que atua no Como (ITA). Foto: Piero Cruciatti / AFP





O que falta para ele pode ser o diferencial de Alexis Mac Allister nessa disputa. Em sua quarta temporada pelo Liverpool, ele foi titular tanto no título da Copa do Mundo de 2022 quanto no vice de 2026 - e usa a 10 no clube inglês. A imprensa local o aponta como um dos favoritos. Antes mesmo de chegar aos reds, ele era dono da camisa no Brighton e também no Argentinos Juniors, quando jogava em seu país.



Não precisa ser um meia armador, porém, para receber a responsabilidade de ‘substituir’ Messi. Outro candidato especulado na mídia estrangeira é Lautaro Martínez, artilheiro da Internazionale, que joga em todos os anos com o número desde 2017, quando ainda estava no Racing. E ele não é só titular absoluto como passa a ser uma das, senão a principal referência ofensiva da Argentina sem a lenda em campo.

Lautaro Martínez comemora gol marcado pela Argentina. Foto: Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP





Como em toda disputa, há sempre aqueles que correm pora fora ou os improváveis pelo histórico recente. Um exemplo é Enzo Fernández, peça fundamental na seleção argentina, mas que nunca utilizou a 10 em uma temporada completa, nem mesmo na base, até por ser mais central do que ofensivo. Isso, porém, não o faz deixar de ser especulado na imprensa.



Se a pergunta do próximo camisa 10 fosse feita há alguns meses, o ex-Botafogo Thiago Almada apareceria como forte nome, já que era constantemente testado como o próximo armador da equipe de Lionel Scaloni. Entre setembro e outubro, ele teve uma lesão muscular que o deixou de fora há alguns jogos, mas antes disso, não teve tanto destaque na Copa do Mundo como se esperava, após um 2025 com dois gols e duas assistências pela seleção.



Thiago Almada durante treino da Argentina. Foto: Alejandro Pagni / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP





A única certeza é que o próximo 10 ainda não será conhecido nem contra o Uruguai, nem frente à Costa Rica. Mais importante do que isso para a atual vice-campeã do mundo era renovar com Scaloni. Isso aconteceu somente na última quinta-feira, 12, em coletiva que declarou que Messi era "insubstituível", mas que sua equipe tem material para seguir na notoriedade - e isso inclui, com certeza, a passagem de bastão.

Veja também