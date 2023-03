Sem nem entrar em campo, meia-atacante Rian Lopes deixa o Santa Cruz

A- A+

Anunciado em novembro do ano passado, de olho na pré-Copa do Nordeste, o meia-atacante Rian Lopes, de 22 anos, deixa o Santa Cruz sem nem mesmo ter disputado um jogo pela equipe pernambucana.

Segundo apurou a reportagem da Folha de Pernambuco, a saída de Lopes se deu por opção técnica. Além dele, Jefferson Feijão, Gabriel Yanno e Arthur são nomes que também devem deixar o Tricolor em breve.

O nome de Rian Lopes foi anunciado pelo Santa Cruz no dia 16 de novembro do ano passado. Nesse intervalo, o jogador chegou a ser relacionado em três partidas, mas não foi acionado em nenhuma. Os jogos em que ele esteve no banco foram contra o Caucaia, pela Copa do Nordeste; o Botafogo/PB, pela Copa do Nordeste; e o Porto-PE, pelo Campeonato Pernambucano.



