Sem Neymar, Ancelotti anuncia primeira convocação à frente da Seleção Brasileira; confira

Devidamente apresentado, o técnico Carlo Ancelotti anunciou sua primeira convocação como novo técnico da Seleção Brasileira. Nos dias 05 e 10 de junho, o Brasil enfrenta Equador e Paraguai, respectivamente, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

O atacante Neymar, apesar de aparecer na pré-lista do italiano de 65 anos, não foi convocado para os primeiros compromissos do novo treinador da Seleção. Ancelotti revela ter conversado com o camisa 10, e explicou que o momento pede jogadores em condições plenas para ajudar o Brasil neste início de trabalho. Rodrygo, do Real Madrid, também esteve fora da lista.

"Nesta convocação tentei selecionar jogadores que estão bem. Neymar saiu há pouco de uma lesão e começou a jogar. Todo mundo sabe que Neymar é um jogador muito importante, sempre foi e sempre será. Contamos com ele, obviamente. Infelizmente, no dia de hoje, tem jogadores lesionados que não podem estar aqui", falou o treinador.

"O Brasil tem muitos jogadores talentosos. No caso de Neymar, contamos com ele, o Brasil conta com sua melhor versão. Falamos com ele nesta manhã para explicar isso, e ele está de acordo com a gente. Assim, seguimos", seguiu.

Veja a lista

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Beraldo (PSG)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Mônaco)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas

Andreas Pereira (Fulham)

Andrey Santos (Strasbourg)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Ederson (Atalanta)

Gerson (Flamengo)

Atacantes

Anthony (Betis)

Estêvão (Palmeiras)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (Wolves)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Vini Jr (Real Madrid)

