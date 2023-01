Sem Neymar e com Vini Jr.: Ferramenta divulga ranking dos 10 jogadores mais caros do mundo

A- A+

A Football Benchmark, ferramenta de análise de dados, publicou nesta terça-feira (24) um ranking dos 10 jogadores mais caros do futebol mundial, com a ausência de Neymar e a presença de Vinícius Júnior. A lista, que possui apenas um brasileiro, é comandada por Kylian Mbappé, que tem o valor de 210 milhões de euros (cerca de R$ 1.187 bilhão, na cotação atual)

Erling Haaland, do Manchester City, e Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, completam os três primeiros colocados. Todos os atletas da lista possuem menos de 25 anos, o que evidencia como os jovens estão cada vez com mais espaço e se tornando os protagonistas do jogo.

Manchester City, Barcelona e Real Madrid são os times com mais representantes do futebol mundial, com dois jogadores cada. PSG, Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Arsenal completam a lista dos clubes.

Confira a lista completa em euros:

Kylian Mbappé (PSG): 210 milhões;

Erling Haaland (Manchester City): 178 milhões;

Jude Bellingham (BVB): 147 milhões;

Vinícius Júnior (Real Madrid): 146 milhões;

Phil Foden (Manchester City): 139 milhões;

Jamal Musiala (Bayern de Munique): 125 milhões;

Pedri (Barcelona): 123 milhões;

Gavi (Barcelona): 123 milhões;

Federcio Valverde (Real Madrid): 103 milhões;

Bukayo Saka (Arsenal): 98 milhões.

A ferramenta também montou um ranking dos jogadores mais caros do mundo apenas com atletas sub-21. Jude Bellingham, Gavi, Pedri e Musiala são os remanescentes da lista anterior e nomes como Gvardiol e Camavinga, destaques da última Copa do Mundo, também estão presentes.

Ranking de jogadores sub-21:

Jude Bellingham (BVB): 147 milhões;

Jamal Musiala (Bayern de Munique): 125 milhões;

Pedri (Barcelona): 123 milhões;

Gavi (Barcelona): 123 milhões;

Joško Gvadiol (Leipzig): 96 milhões;

Eduardo Camavinga (Real Madrid): 83 milhões;

Nuno Mendes (PSG): 67 milhões;

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen): 66 milhões;

Ansu Fati (Barcelona): 51 milhões;

Ryan Gravenberch (Bayern de Munique): 46 milhões.

