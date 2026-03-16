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Seleção Brasileira Sem Neymar, mas com novidades, Ancelotti convoca Brasil para jogos com Croácia e França Nomes como Igor Thiago e Rayan apareceram na lista do treinador italiano

Com novidades, o técnico Carlo Ancelotti convocou, na tarde desta segunda-feira (16), a Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia, que serão disputados nos Estados Unidos. Neymar voltou a ser ausência na lista do treinador italiano.

As principais novidades na lista de Ancelotti foram o zagueiro Ibañez (Al Ahli), os meio-campistas Danilo (Botafogo) e Gabriel Sara (Galatasaray), e os atacantes Endrick (Lyon), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth).

Para esta convocação, Ancelotti teve que lidar com uma série de desfalques. São os casos, por exemplo, de Éder Militão, Vanderson, Caio Henrique, Bruno Guimarães, Estêvão e Rodrygo.

"É uma lista com jogadores que estão com 100% da condição física. Todos eles estão jogando. É verdade que temos lesões importantes de jogadores como Militão, Bruno Guimarães, Estêvão, Rodrygo, no qual desejamos uma boa e rápida recuperação. Mas é uma lista de jogadores que estão bem fisicamente. Iremos jogar dois jogos importantes, de muita intensidade, e num espaço curto, com viagens. Prefiro chamar jogadores que etão 100%", falou Ancelotti.

"Levo em conta, também, que há alguns jogadores que não conheço, como Ibañez, Bremer, Danilo, Rayan, Gabriel Sara. É uma última oportunidade para conhecê-los e fazer uma lista final com a ideia mais clara possível para mim", prosseguiu o italiano.

Ausência de Neymar

Principal astro do futebol brasileiro, Neymar foi ausência mais uma vez na lista do treinador italiano. Ancelotti não fechou as portas da Seleção para o jogador, mas afirmou que o camisa 10 só estará na Copa do Mundo se estiver bem fisicamente. Depois de ficar de fora do duelo contra o Mirassol - jogo que contou com a presença do treinador no estádio -, por controle de carga, Neymar foi titular perante o Corinthians, no último domingo (15).

"Neymar pode estar na Copa do Mundo como também pode não estar. Se ele puder chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar (na lista). Ele não foi chamado nesta convocação, porque não está 100% e preciso de jogadores 100% fisicamente. Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, demonstrando suas qualidades e um boa condição física", explicou Ancelotti.

Amistosos e lista final

O Brasil encara a França no dia 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (de Brasília). Depois, no dia 31, encara a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (de Brasília). Esses serão os dois últimos compromissos da Seleção antes da preparação da lista final de convocados para a Copa do Mundo. Para esta Data Fifa, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, será o chefe de delegação.

No dia 11 de maio, 55 jogadores serão inscritos pela comissão técnica para a Copa do Mundo. A lista final, com 26 atletas, será divulgada em 18 de maio. Posteriormente, o Brasil enfrenta o Panamá, no Maracanã, dia 31 de maio, e o Egito, dia 6 de junho, já nos Estados Unidos, em Cleveland.

Veja a lista



Goleiros

Alisson - Liverpool

Bento - Al-Nassr

Ederson - Fenerbahce

Defensores

Alex Sandro - Flamengo

Bremer - Juventus

Danilo - Flamengo

Douglas Santos - Zenit

Gabriel Magalhães - Arsenal

Ibañez - Al Ahli

Léo Pereira - Flamengo

Marquinhos - PSG

Wesley - Roma

Meio-campistas

Andrey Santos - Chelsea

Casemiro - Manchester United

Danilo - Botafogo

Fabinho - Al Ittihad

Gabriel Sara - Galatasaray

Atacantes

Endrick - Lyon

Gabriel Martinelli - Arsenal

Igor Thiago - Brentford

João Pedro - Chelsea

Luiz Henrique - Zenit

Matheus Cunha - Manchester United

Raphinha - Barcelona

Rayan - Bournemouth

Vinicius Júnior - Real Madrid

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