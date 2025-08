A- A+

Futebol Sem Paulo Sérgio, Bruno Mezenga será titular diante do Retrô Além de mudança no ataque, Timbu terá retorno de Igor Pereira ao meio e dúvida entre Kelvin e Hélio Borges na ponta

Sem poder contar com o atacante Paulo Sérgio, que cumprirá o segundo jogo de suspensão por conta da expulsão na partida contra o Brusque, o técnico Hélio dos Anjos já escolheu o substituto do centroavante. Perante o Retrô, domingo (3), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro, Bruno Mezenga será o titular.





"Ele é um jogador que vem correspondendo taticamente dentro daquilo que nós gostamos e queremos. Tem uma pequena diferença em algumas alternativas de jogo, e nós temos de fazer com que essa bola chegue melhor para ele. Mezenga sabe construir, mas é um jogador de definição", afirmou Hélio, confirmando também a volta de Igor Pereira na vaga de Auremir. "Vamos iniciar com o grupo que foi bem contra o Guarani e o Caxias", completou.

Bruno Mezenga esteve em campo no jogo mais recente entre Náutico e Retrô, mas não tem boas recordações. Após empate sem gols no tempo normal, nos Aflitos, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, a Fênix eliminou o Timbu ao vencer por 5x3 nas penalidades. O jogador que desperdiçou a cobrança para os alvirrubros foi justamente Mezenga.

No ataque, Hélio não definiu se Hélio Borges, que cumpriu suspensão diante do Guarani, volta ao time. Perante o Bugre, o titular foi Kelvin. O Náutico é o quarto colocado da Série C, com 23 pontos. O Retrô é o 19º, com 13.

Veja também