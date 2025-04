Sem Paulo Sérgio, Náutico encerra preparativos para encarar o Itabaiana

A- A+

Foi aberta a temporada de caça ao acesso à Segundona. Neste domingo (13), o Náutico estreia na Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A equipe visita o Itabaiana, às 16h, no Etelvino Mendonça, pela primeira rodada. Para o confronto, o Timbu não terá a presença do atacante Paulo Sérgio.

Recuperando-se de uma fratura no dedo do pé, o jogador até iniciou a fase de transição, mas não reuniu condições para viajar com a delegação para Sergipe. A tendência é que o ataque do Náutico seja formado por Bruno Mezenga, Vinícius e Hélio Borges.

Em 2025, Paulo Sérgio tem quatro gols em sete jogos disputados pelo Náutico. O atleta não entra em campo desde o dia 3 de março, no empate em 0x0 com o Retrô, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano.

Itabaiana

Atual vice-campeão sergipano, o Itabaiana é comandada pelo técnico Roberto Cavalo, que trabalhou no Náutico em 2005, lembrado pela fatídica “Batalha dos Aflitos” - jogo que rendeu acesso ao Grêmio diante do Timbu, nos Aflitos, ao vencer por 1x0 após ter quatro expulsos e ver os alvirrubros desperdiçarem duas penalidades.

O goleiro do Itabaiana também é um ex-alvirrubro, Jefferson, campeão da Série C com o Náutico, em 2019. Assim como o atacante Leilson, que passou pela equipe em 2017.

