Futebol Sem Paulo Sérgio, veja opções do Náutico para o ataque no Clássico dos Clássicos Atacante, autor de três gols em 2025, está fora da partida por conta de dores na coxa

Como será formado o ataque do Náutico para o Clássico dos Clássicos do sábado (15), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano 2025? Com a ausência do centroavante Paulo Sérgio, ainda sem ter se recuperado totalmente de uma lesão na coxa, o Timbu tem algumas opções para tentar o primeiro triunfo fora de casa na temporada.

No jogo passado, contra a Juazeirense, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste, o Náutico entrou com Kayon e Bruno Mezenga no ataque. O prata da casa ganhou a vaga de Samuel Otusanya, que ficou no banco de reservas, mas teve atuação apagada, assim como o companheiro de time.

No decorrer da partida, o auxiliar André Caldas, que substituiu Marquinhos Santos, suspenso por conta da expulsão perante o Confiança, acionou outros quatro jogadores do setor ofensivo: Hélio Borges, Geovane, Samuel Otusanya e Thalissinho. Nenhum deles conseguiu ajudar o Timbu a sair do 0x0.

O Náutico tem atuado com dois jogadores de ataque nos últimos confrontos, sendo um mais centralizado (Mezenga) e outro mais aberto (Kayon e Samuel já fizeram a função). A tendência é que essa formação seja mantida, com o centroavante começando como titular e a dupla de pontas brigando pela outra vaga. Os demais devem ficar como opção no banco.

Na classificação, o Náutico está em terceiro, com 13 pontos, logo acima do Sport, em quarto, com 12. Uma vitória pode colocar o Timbu mais próximo de uma das vagas diretas na semifinal do Estadual.

