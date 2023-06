Sem pendências, CBF tenta antecipar vinda de Ancelotti para a seleção brasileira

A- A+

A CBF tem encaminhada a contratação do técnico Carlo Ancelotti após o fim do contrato dele com o Real Madrid, em junho de 2024, e agora pretende montar uma equipe de transição para esperar a chegada do italiano.



A negociação avançou após encontros na Europa para os amistosos contra Guiné, sábado, e Senegal, amanhã, mas a entidade ainda busca eventual liberação antecipada (para agora ou janeiro), que depende do acordo com o clube espanhol, para que haja também o anúncio oficial.

Não há pendências, nem financeiras, depois de diversos encontros de Ancelotti com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, desde janeiro. A transição passa pelo novo treinador, que poderá indicar um interino, mas a diretoria da CBF não descarta manter Ramon. Tirar um técnico de clube brasileiro está fora de cogitação neste momento. Nomes como Jorge Jesus e Abel Ferreira, também.

Questões posteriores ao acerto ainda não foram conversadas. Por exemplo, se Ancelotti vai trabalhar no Brasil ou desde a Europa, se terá um auxiliar que já iniciaria os trabalhos ou uma comissão formada também por profissionais brasileiros. Fato é que ele será ouvido para a fase de transição que se iniciará assim que se souber quando o técnico começará a trabalhar.



Até a possível chegada de Ancelotti, a seleção vai entrar em campo oito vezes, sem contar com o amistoso contra Senegal amanhã. Do total de jogos, seis serão válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026. Vale lembrar que, a partir desta edição, seis seleções se classificam ao Mundial de foram direta, enquanto a sétima disputa uma vaga na repescagem.

