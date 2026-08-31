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Série B Sem perder há sete jogos, Náutico tem sua melhor sequência invicta na temporada Clube pernambucano tem se recuperado dentro da Série B do Brasileiro

Com a vitória sobre o Athletic-MG, na última sexta-feira (28), o Náutico deu um salto na tabela da Série B, se distanciando da zona de rebaixamento, e dando indícios que a recuperação no campeonato é algo concreto. Com 34 pontos, o Alvirrubro é o 12º lugar e acumula sete jogos sem perder no certame.

Depois de ficar oito rodadas consecutivas sem vencer na Segundona, o Náutico deu início à sequência invicta na 19ª rodada. Na ocasião, venceu o Londrina, por 2x1, no Esportes da Sorte Aflitos. De lá para cá, o Timbu bateu ainda Ceará e Athletic, além de ficar na igualdade com Criciúma, Atlético-GO, Ponte Preta e São Bernardo.

Esta já é a maior sequência sem derrotas do time dirigido pelos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos na atual temporada. Pelo Pernambucano, o Náutico ficou cinco jogos sem perder nas rodadas iniciais. Na Série B, o retrospecto se repetiu entre as rodadas seis e dez.

Na quinta-feira (3), a equipe pernambucana tem a chance de aumentar a série invicta e consolidar o bom momento. Às 20h, recebe o Botafogo-SP, nos Aflitos, pela 26ª rodada. O clube paulista, que tem 31 pontos, é o 15º colocado e vem de duas derrotas seguidas para Atlético-GO e Cuiabá, respectivamente.

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