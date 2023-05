A- A+

Copa do Mundo Sem poder pensar em tropeço, Brasil enfrenta República Dominicana na Copa do Mundo sub-20 Seleção brasileira busca primeira vitória no torneio

Procurando se recuperar na Copa do Mundo sub-20, o Brasil enfrenta a República Dominicana, nesta quarta-feira (24), a partir das 18h, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina. Depois da derrota diante da Itália na estreia da competição, um triunfo diante dos caribenhos virou obrigação pensando no chaveamento das fases seguintes.

No primeiro jogo da competição, o Brasil fez uma partida de dois tempos muito distintos. Na etapa inicial, a seleção comandada por Ramon Menezes foi ao vestiário perdendo pelo placar de 3x0. No segundo tempo, conseguiu reagir com dois gols de Marcos Leonardo, atacante do Santos, mas não foi o suficiente.

O comandante brasileiro admitiu o início ruim diante da Azzurra, o poder de recuperação que a seleção teve e já projeta o que será necessário fazer para enfrentar os dominicanos. "Estivemos um pouco desconcentrados no início. Num jogo como esse, temos que entrar a 100 por hora. Depois, imprimimos nosso ritmo. Lógico que não é bom começar perdendo. Sabia das dificuldades, do potencial da Itália, que é muito bem treinada. Mas vamos fortes para a sequência, Agora, é passar confiança e tranquilidade para os atletas", concluiu Ramon.

Marquinhos, atacante que pertence ao Arsenal e que está emprestado ao Norwich, entrou no intervalo de jogo e foi um dos responsáveis por mudar a dinâmica da partida. O atleta garante que o grupo está confiante para a continuação da disputa. "A gente falou que não ia deixar a desconfiança entrar no nosso grupo. É uma equipe boa e só atletas qualificados. Então creio que na quarta-feira a gente vai fazer um grande jogo e se Deus quiser vamos sair com a vitória", projetou.

Para o próximo jogo, Douglas Mendes e Kauã Santos voltam a estar à disposição. Ambos atletas cumpriram suspensão de um jogo em razão da expulsão sofrida na final do Sul-Americano sub-20, na partida diante do Uruguai.

Adversária desta quarta-feira, a República Dominicana também estreou com derrota no torneio. Apesar de terem aberto o placar com gol de pênalti de Azcona, os dominicanos sofreram a virada da Nigéria e foram derrotados por 2x1.

Itália e Nigéria fazem o outro jogo da rodada às 15h e quem vencer já garante vaga na próxima fase. A partida também será realizada em Mendoza.

