Sport Sem público contra Murici, Soso espera apoio contagiante de torcida do Sport diante do Santa Cruz Treinador acredita que presença de rubro-negros no sábado vai favorecer a equipe leonina no Clássico das Multidões

Diante do Murici-AL, o Sport fez o seu primeiro jogo, na condição de mandante, sem a presença da torcida. Devido ao ataque ao ônibus do Fortaleza no mês passado, o clube rubro-negro foi punido, na última terça-feira (12), pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ao todo, serão oito compromissos com os portões da Arena de Pernambuco fechados em competições organizadas pela CBF, além de multa de R$ 80 mil.

Na entrevista pós-classificação perante os alagoanos, o técnico Mariano Soso afirmou ter sentido o fato de ter que jogar com as arquibancadas vazias. “Eu lamento profundamente a ausência da torcida, mas temos que nos adaptar a isso e gerar um contexto próprio, independentemente de sentir a ausência deles”, limitou-se a falar o treinador.

Já mirando o confronto com o Santa Cruz, com a torcida liberada para acompanhar jogos do Estadual, Soso acredita que o apoio dos rubro-negros no sábado (16), às 16h30, em São Lourenço da Mata, será essencial para a equipe chegar na final do Pernambucano. Para o duelo, todos os ingressos foram vendidos.

“A torcida do Sport tem um amor incondicional. É um jogo estimulante para nós e para nossa torcida. A presença dos torcedores vai nos favorecer, terá um contágio coletivo geral na Arena”, salientou.

