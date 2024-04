A- A+

SANTA CRUZ Sem renovação, contrato de Toty com o Santa Cruz expira e jogador fica livre no mercado O lateral, de 33 anos, foi um dos destaques na temporada do clube pernambucano

O lateral Toty, um dos destaques do setor defensivo do Santa Cruz na temporada, oficialmente não é mais jogador do Tricolor. Sem nenhum acerto para renovação, o atleta teve seu contrato encerrado na última segunda-feira (15).

Aos 33 anos, Toty encerra a sua segunda passagem no clube pernambucano. Em 2020, o lateral-direito disputou 41 jogos pelo Santa Cruz, sendo 11 na Copa do Nordeste - contando com a fase de classificação -, 11 pelo Campeonato Pernambucano, uma pela Copa do Brasil e 18 na Série C do Campeonato Brasileiro.

Na sua primeira passagem, o Santa Cruz chegou à final do Estadual estando invicto na competição, mas acabou sendo vice-campeão após ser eliminado nos pênaltis para o Salgueiro, no Arruda. Na Série C, o Tricolor também bateu na trave e não conseguiu o acesso. Ao todo, Toty marcou cinco gols nesse ano.

Em 2024, o lateral disputou 12 das 13 partidas do Santa Cruz, todas como titular. Apesar de ser uma peça importante no setor defensivo, Toty foi o atleta que perdeu o pênalti decisivo contra o Sport na semifinal do Estadual, encerrando a temporada do clube ainda em março.

Apesar do fim do contrato, o diretor da equipe coral, Allan Araújo, afirmou que o jogador e o clube ainda seguem em negociação, sem decisão final.

Recentemente, o atleta foi sondado pelo Paysandu, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro, além do Retrô, clube pernambucano comandado pelo ex-técnico coral, Itamar Schülle, que trabalhou com Toty nas duas temporadas em que o jogador defendeu a camisa do Tricolor.





