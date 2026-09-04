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FUTEBOL INTERNACIONAL Sem reposição para Lewandowski, Raphinha assume papel de homem-gol do Barça O atacante brasileiro soma cinco gols em três jogos nessa temporada

O Barcelona passou a janela de transferências de pré-temporada tentando, sem sucesso, contratar o atacante argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, mas a solução talvez estivesse em casa: o brasileiro Raphinha teve um início avassalador no Campeonato Espanhol, marcando cinco gols em três jogos.

Com 100% de aproveitamento em três rodadas, o Barça vai ao estádio Mestalla enfrentar o Valencia no próximo domingo (6) com Raphinha exercendo o papel de homem-gol da equipe.

As saídas recentes de Robert Lewandowski e Ferran Torres deixaram o técnico Hansi Flick sem duas peças importantes para o ataque e na última terça-feira, dia do fechamento da janela de transferências, o clube catalão anunciou a contratação do também brasileiro Gabriel Jesus, que estava no Arsenal.

Ao ser perguntado sobre como pensa em se adaptar ao Barça, Gabriel não poupou elogios a Raphinha e seus novos companheiros.

"Não acho que estou chegando para melhorar [a equipe], porque já é excelente. Só estou vindo para ajudar", disse o novo reforço em sua apresentação oficial.

Da frustração ao alívio



Quem será o centroavante titular do Barça? A resposta virá nas próximas semanas, mas essa função pode muito bem passar por um rodízio, levando em conta os problemas físicos com os quais Raphinha conviveu na temporada passada.

Para o jogador, que está no clube desde 2022, a chegada de Hansi Flick em 2024 foi crucial.

Depois de um período de frustração sob o comando de Xavi Hernández, o brasileiro passou a ser peça fundamental no esquema ofensivo de Flick e se tornou um dos líderes do elenco.

"Às vezes eu sinto que sou duro com os meus companheiros", admitiu Raphinha na temporada passada sobre seu nível de cobrança no vestiário.

Flick não escondeu a decepção quando seu camisa 11 ficou em quinto lugar disputa da Bola de Ouro de 2025, entregue a Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), à frente do jovem espanhol Lamine Yamal, também jogador do Barça.

"Ele é um jogador de classe mundial. Quero que esteja sempre no meu time", disse o treinador alemão.

Novo capitão



Nesta temporada, Raphinha recebeu a braçadeira de capitão e ganhou protagonismo no ataque, agora sem ter que disputar uma vaga na ponta-esquerda com o inglês Anthony Gordon.

"Raphinha é um exemplo, ajuda muito a todos nós, especialmente os mais jovens. É uma pessoa acessível, que sabe o que quer, e por isso é o capitão que queremos", declarou o meio-campista Marc Bernal à DAZN.

O atacante brasileiro vem mostrando seu faro de gol neste início de campeonato espanhol, ao marcar duas vezes na goleada por 5 a 0 sobre o Elche na estreia, antes de também balançar a rede na vitória por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao.

Na 3ª rodada (5 a 2 sobre o Rayo Vallecano), Raphinha fez mais dois gols.

Será difícil manter um ritmo tão espetacular, especialmente contra adversários com defesas mais sólidas do que as que o Barça enfrentou até agora, mas o objetivo de Raphinha é claro.

O Valencia será um desafio de maior exigência; Raphinha passou com sucesso por todos os testes que encarou com um início de temporada brilhante, tanto para ele quanto para o Barcelona.

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