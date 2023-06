A- A+

SAIBA OS PREÇOS Sem restrição de público, Sport inicia venda de ingressos para enfrentar o Vila Nova; veja os preços O Leão entra em campo no próximo domingo (18), às 18h, na Ilha do Retiro

Sem restrição de público, o Sport iniciou a venda de ingressos para enfrentar o Vila Nova a partir desta quinta-feira (15). A partida é válida pela segunda rodada da Série B e acontece no próximo domingo (18), às 18h, na Ilha do Retiro.

A compra online, através da plataforma oficial, começou com prioridade para os sócios da categoria 87 desde as 8h desta quinta (15).

Em seguida, das 12h01 às 18h, será disponibilizado também check-in e venda para a categoria rubro-negro, ouro, vermelho, prata e torcedor. A partir das 18h01, por sua vez, a aquisição de ingressos estará disponível para os associados de todas as categorias, proprietários e público geral.

O check-in exclusivo para sócio Pessoa Com Deficiência (PCD) ocorre no sábado (17), das 9h às 17h, mediante disponibilidade, e no domingo (18), das 9h às 18h, ambos na Secretaria Social, mediante disponibilidade.

A venda física, tanto na bilheteria social quanto do arco, só vão ter início no sábado (17), das 9h às 17h, mediante disponibilidade. No dia do jogo, das 9h até os 15 minutos do segundo tempo.

Veja os preços:



Sócios

– Sociais: R$ 55

– Arquibancada Sede: R$ 45

– Arquibancada Frontal: R$ 50

– Assentos Especiais: R$ 60

– Cadeiras de Ampliação: R$ 70

– Cadeiras Centrais: R$ 100

Não sócios

– Arquibancada Sede: R$ 90/ R$ 45 (meia)

– Arquibancada Frontal: R$ 100/ R$ 50 (meia)

– Assentos Especiais: R$ 120/ R$ 60 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 140/ R$ 70 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 200/ R$ 100 (meia)

– Torcida visitante (Arquibancada do Placar): R$ 90/ R$ 45 (meia). A venda será online através do site www.maiordonordeste.com.br.

Proprietário

– Assentos Especiais: R$ 110/ R$ 55 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 110/ R$ 55 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 110

– Camarote: R$ 110/ R$ 55 (meia)

Proprietário e Sócio

– Assentos Especiais: R$ 55

– Cadeiras de Ampliação: R$ 55

– Cadeiras Centrais: R$ 55

– Camarote: R$ 55

