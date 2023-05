A- A+

Santa Cruz Sem revelar meta de gols, Pipico celebra maior volume ofensivo do Santa Cruz Camisa nove vive mais uma temporada como o artilheiro do clube

Autor do gol da vitória na estreia do Santa Cruz na Série D e artilheiro do clube na temporada, Pipico ressalta a importância do trabalho do técnico Felipe Conceição para que a equipe tricolor tenha construído mais oportunidades de gols. O atacante liderou o clube em número de gols em quase todas as passagens pela Cobra Coral.

“Com a nova filosofia de trabalho do professor, a gente está construindo mais oportunidades do que antes, isso é um fator positivo. Antes estávamos criando um ou duas chances e hoje nosso volume de jogo e intensidade no último terço do campo tem possibilitado que a gente finalize muito mais", afirmou o camisa nove.

Já com oito gols anotados em 2023, Pipico tem uma média de quase um gol a cada duas partidas no ano. Ainda assim, o atleta se mostra otimista com o atual momento do Santa e acredita estar no caminho certo para conquistar o acesso à Série C. “Acho que a gente está no caminho certo, tenho feito gols e espero continuar fazendo para ajudar meus companheiros. Tenho uma meta sim, mas não vou revelar qual, só quando eu conseguir alcançá-la. Trabalho muito para sempre estar rendendo e jogando em alto nível".

“Em 2019 fiz 16 gols e hoje estou com oito, vou trabalhar muito para chegar nessa meta e quem sabe superá-la", completou o centroavante.

Números de Pipico no Santa Cruz:

Ano Jogos Gols Média 2023 19 8 0,42 2021 33 12 0,36 2020 35 12 0,34 2019 30 16 0,53 2018 9 6 0,66





