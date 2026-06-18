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Futebol Sem revelar nomes, Ancelotti confirma que Brasil terá mudanças na escalação contra o Haiti Equipe pode ter novidades na lateral direita e no ataque para o duelo desta sexta-feira (19), às 21h30, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo

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O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou que fará mudanças na escalação para o jogo contra o Haiti, nesta sexta (19), às 21h30, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Sem revelar quantas e em quais posições, o comandante assegurou que o time precisará melhorar o desempenho em relação ao duelo diante do Marrocos, empatado em 1x1.



Escalação

“Na minha cabeça está definido (o time), mas vou comunicar aos jogadores amanhã. Não tenho problema em comunicar para vocês agora. Futebol não tem segredos, mas prefiro comunicar primeiro aos jogadores. Faremos algumas mudanças com jogadores que estão mais frescos do que outros. Temos que melhorar o equilíbrio, errar menos passes. Temos qualidade para isso. Na frente, temos atletas fortes, rápidos, potentes e o pensamento comum é de que podemos e temos que fazer melhor”, afirmou.

Ancelotti apontou que não pretende fazer o Brasil ter uma “identidade clara” de jogo, já que prefere uma equipe com “muitas facetas”. Uma delas pode ser o retorno do esquema com quatro atacantes, sacando Lucas Paquetá do meio-campo e acionando Luiz Henrique ou Gabriel Martinelli. Na lateral direita, Danilo deve ocupar a vaga de Ibañez.

Na frente, a dúvida é se o treinador começará novamente com Igor Thiago ou se vai testar Matheus Cunha. Endrick, a julgar pelas declarações do italiano, deve seguir como opção no banco de reservas.

“Matheus Cunha é mais associativo, com mais qualidade de meia do que Igor Thiago, que é um jogador mais forte nos duelos, agressivo na recuperação da bola. Endrick é outra coisa. Para mim, pessoalmente, é um talento extraordinário. O Brasil vai aproveitar suas qualidades nessa Copa do Mundo e na próxima. Ele é paciente, não tem pressa. É muito maduro para sua idade. Isso é um aspecto importante”, pontuou.

Pressão

O empate na estreia aumentou a cobrança em cima da equipe e do próprio treinador, mas nada que preocupe o italiano. “Para mim é um privilégio estar aqui como treinador da Seleção. Tenho experiência para lidar com a pressão. A Copa não se ganha no primeiro jogo. Temos de buscar soluções. A autocrítica dos jogadores foi positiva. Acho que vamos solucionar (os problemas). Sigo confiante que a equipe será competitiva”, disse.

O Brasil já enfrentou o Haiti em três oportunidades, todas vencidas pelos sul-americanos. Foram dois amistosos (4x0 em 1974 e 6x0 em 2004), além de um 7x1 na Copa América de 2016. Ainda assim, Ancelotti pregou respeito ao adversário.

“Haiti mostrou qualidade contra a Escócia. Tem um sistema organizado, claro e um centroavante alto na frente. Jogam um bom futebol e temos de respeitar. Todos que jogam uma Copa do Mundo estão motivados. Não há partida com resultado claro”.

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