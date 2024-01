A- A+

Futebol "Sem risadinha", diz Danilo Belão sobre estilo de Allan Aal Lateral destacou primeiras impressões sobre o trabalho do novo técnico do Náutico

Aos poucos, o elenco do Náutico vai conhecendo o estilo de trabalho do técnico Allan Aal. Com quase um mês de pré-temporada, os jogadores já conseguem destacar as primeiras impressões. O lateral-direito Danilo Belão, inclusive, deu ênfase ao perfil de mais “cobrança” e “sem risadinhas” do comandante.

“Estamos há quase um mês na pré-temporada, com a estreia batendo à porta, e já deu para ver bem o perfil de Allan. É um cara que cobra muito. Não tem ‘risadinha’ com ele, fica o tempo todo pegando no pé. Mas é como ele disse quando chegou: é para o nosso bem. Nosso time será brigador, pulando de cabeça em todas as bolas. O treinador quer tirar o nosso melhor o tempo todo. O torcedor pode esperar um time raçudo, competitivo”, afirmou.

No fim de semana, o Náutico fará um jogo-treino diante do Campinense, nos Aflitos, mas de portões fechados. Partida que deve marcar o último teste antes da estreia oficial do Campeonato Pernambucano. Mas por falar na partida de abertura do torneio, uma mudança ocorreu. Nesta quarta (4), o Salgueiro deixou oficialmente a disputa do torneio, alegando problemas financeiros. O Flamengo de Arcoverde ficou com a vaga.

A desistência do adversário, contudo, não tira o foco (nem a ansiedade) de Belão para o início da temporada. “Não muda. Se não tiver o jogo do Salgueiro, vamos nos preparar para a próxima partida. Aí cabe ao professor passar os detalhes. Estamos ansiosos, queremos jogar em casa, com a nossa torcida”, declarou.

Veja também

Vôlei Com passagens na seleção e muitos títulos, Fabíola espera contribuir com acesso no Recife Vôlei