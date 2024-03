Sem Santa Cruz, CBF divulga regulamento e tabela da Série D; veja grupo de Petrolina e Retrô

A- A+

A esperança da torcida do Santa Cruz entre a participação ou não do clube na Série D deste ano acabou na noite desta sexta-feira (15). Sem a presença do Tricolor, que sonhava em herdar uma vaga, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o regulamento e a tabela da competição marcada para iniciar no dia 28 de abril e terminar no dia 29 de setembro. Únicos representantes de Pernambuco, Petrolina e Retrô estão presentes no Grupo A-4.

O formato de disputa este ano será o mesmo do ano passado. Sessenta e quatro equipes serão divididas em oito grupos. Os duelos na primeira fase serão realizados em ida e volta. Os quatro melhores de cada chave avançam à fase eliminatória.

Sonhando com o acesso, na primeira fase Petrolina e Retrô terão pela frente os seguintes times: ASA/AL, CSE/AL, Jacuipense/BA, Juazeirense/BA, Itabaiana/SE e Sergipe/SE.

Os critérios técnicos de participação dos clubes:

- Ter sido rebaixados na Série C de 2023;

- Ter obtido a primeira ou segunda classificação no Estadual de 2023, desconsiderando aqueles já presentes nas Séries A, B e C;

- Ter obtido a terceira classificação no Estadual de 2023, excluindo aqueles já pertencentes às Séries A, B e C, sendo este critério restrito às Federações posicionadas de um a nove no ranking nacional de federações;

- Ter obtido a quarta classificação no Campeonato Estadual de 2023, com exceção daqueles das Séries A, B e C, sendo este critério restrito à Federação posicionada como número um no ranking nacional de federações.

Em caso de desistência, a vaga será destinada às Federações Estaduais:

a) Excluídos os times já pertencentes às Séries A, B e C de 2024, a vaga pertencerá ao clube melhor posicionado após o clube desistente na tabela de classificação geral final da competição que originou a vaga e assim sucessivamente, até esgotar-se o total de equipes disputantes do certame;

b) Na hipótese do Clube desistente ter acessado a Série D através de Torneio Seletivo do seu Estado e o preenchimento de vaga não ocorrer entre os participantes do referido torneio, desde que haja previsão no seu respectivo regulamento, a vaga será transferida diretamente para o Campeonato Estadual, obedecida a sua ordem de classificação final;

c) Não havendo Clube interessado no âmbito da Federação originalmente detentora da vaga, observadas as condições estabelecidas nos itens (a) e (b) anteriores, a vaga deverá ser preenchida pela Federação que estiver melhor posicionada no RNF 2024, dentre os Estados que compõem o grupo ao qual pertencer o Clube desistente;

d) Ainda não havendo Clube interessado, após observado o critério do item (c), a vaga irá para a próxima Federação ranqueada no grupo, e assim sucessivamente, até esgotar-se o número de Federações interessadas, sempre observando o critério de classificação no Campeonato Estadual correspondente;

e) Permanecendo o não preenchimento da vaga, o grupo em questão ficará com um número inferior de clubes.

§ 2º – Se o Clube desistente for um dos 4 (quatro) Clubes que sofreram descenso do

Campeonato Brasileiro Série C 2023, a vaga será transferida diretamente para o Campeonato Estadual do Clube desistente, seguindo a sua ordem de classificação final, observando-se o disposto nos itens (c), (d) e (e).

Assim, no caso do Santa Cruz, o Tricolor só poderia jogar a edição deste ano, se Petrolina e Retrô desistissem de participar do campeonato.

Escreva a legenda aqui

Veja também

Futebol Italiano Ciro Immobile é agredido por torcedores da Lazio