Sem stylist, Endrick chama atenção pela personalidade na roupa: "Compro o que gosto e me faz bem"

A- A+

Não é segredo para ninguém que Endrick é um jogador de muita personalidade. Aos 17 anos, é um dos principais nomes da seleção brasileira sub-23, que disputará o pré-olímpico a partir do próximo dia 23, na Venezuela, e integrará o estrelado elenco do Real Madrid a partir de junho.



Mas essa característica da jovem estrela de se sentir confortável nos holofotes não está restrita apenas aos gramados. Fora dele, Endrick chama a atenção pela forma que se expressa e se comunica através das roupas.

Seja em premiações, apresentações na seleção brasileira ou em fotos compartilhadas nas redes sociais, Endrick faz questão de fugir do habitual no meio do futebol e se vestir de uma maneira que o represente, e ao mesmo tempo, o deixe confortável. Sem um stylist, ou seja, profissional que auxilia na escolha de roupas e montagem de looks, são do próprio jogador as decisões pelas marcas e peças que utilizará.

— Eu gosto de me vestir bem, de escolher aquilo que gosto e que me sinto bem. Faço tudo por vontade própria mesmo, vou ao shopping, nas lojas e compro aquilo que eu realmente gosto e do que me faz bem — afirmou Endrick com exclusividade ao Globo.

— Ele usa referências que não necessariamente são do universo do futebol, então dá pra perceber que é um cara que pesquisa, investiga outros tipos de estilo, e muitos clássicos. Dificilmente um garoto de 17 anos iria vestir uma coisa que não é tão contemporânea a ele, se não fosse algo muito fiel ao que ele acredita, acha bonito e representa ele — explicou Zazá Pecego, stylist que já trabalhou com revistas e artistas nacionais e internacionais.



— Acho que são escolhas que fazem muito sentido se analisarmos o perfil dele enquanto pessoa. Ele é um cara extremamente low profile, não está metido com histórias de festa etc., mesmo sendo tão novo e alcançando um sucesso tão precoce. Então esse estilo mais clássico, que a galera tem chamado de Clyde Luxury, diz muito respeito ao lifestyle do Endrick — disse a especialista.

Relógio em ouro rosé

Entre as marcas preferidas de Endrick estão as italianas Gucci e Dolce & Gabanna, e a francesa Louis Vuitton. Foi com uma blusa da "LV", inclusive, que o jovem atacante chegou ao Santos Dummont nesta segunda-feira para se apresentar à seleção brasileira — o Brasil estreia no próximo dia 23, contra a Bolívia.

Ao todo, o conjunto escolhido por Endrick, com a camiseta, a calça com o cinto sobreposto, o tênis branco em couro, a mala preta e a bolsa branca de couro, é avaliado em mais de R$ 70 mil.

— Essa blusa da LV, criada pelo Pharrell (Williams), tem um monograma novo e só chegou nas lojas do Brasil há três dias. Então você vê que ele é extremamente antenado e que não faz escolhas pensando no que é hype (o que está bombando), mas é um cara que se importa com clássicos — falou Zazá.

Para finalizar o look da apresentação, Endrick optou ainda por utilizar o popular relógio Rolex GMT em ouro rosé. O modelo é o mesmo que Luan Santana ganhou de Cristiano Ronaldo, em evento em Portugal, na virada do ano. A joia está avaliada em R$ 400 mil.

"Coincidência" com Pelé

A ideia das empresas que gerenciam a carreira e a imagem da joia de 17 anos é dar ao jogador a autonomia necessária para expressar suas autenticidades e decidir o que usar. Em alguns casos, as agências e os próprios pais do jogador, Cintia e Douglas Ramos, dão algumas orientações, mas a decisão final é sempre de Endrick, como garante Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports, agência que cuida da carreira do atacante e pertence ao empresário e artista americano Jay-Z.

— Endrick nunca nos consultou sobre o que vestir, e nunca o acompanhamos na compra das suas peças. Como todo jovem, e não somente um jovem atleta, por vezes é preciso alertar sobre a formalidade de algum evento, (mas) ele tem bom gosto, é consciente da atenção que desperta, e principalmente da responsabilidade que tem — disse.

Um caso emblemático de como essas escolhas podem ter grandes repercussões foi na época da primeira apresentação de Endrick na seleção brasileira principal, em novembro de 2023.

Enquanto se discutia se o jogador deveria ir à Granja Comary de terno ou utilizando um traje de esporte social, o próprio decidiu, após conversa com os pais em um almoço de família, que ele iria com um de esporte fino da Gucci.

Acontece que, após a chegada do atacante do Palmeiras ao centro de treinamentos da seleção brasileira, um alvoroço foi criado nas redes sociais pela semelhança entre o look de Endrick em relação ao de Pelé numa famosa foto do Rei nas ruas da Suécia durante a Copa do Mundo de 1958, a primeira disputada pelo eterno camisa 10.

De acordo com o estafe do jogador, a semelhança foi mera coincidência.

— Nem tudo é por acaso. Assim, claro que ele pode não ter tido vontade de fazer uma referência tão óbvia ao Pelé, mas é legal observar o tipo de marca e as peças que ele escolhe consumir. Essa peça da Gucci tem muito a ver com as coisas que o Dapper Dan (alfaiate considerado ícone da moda e da cultura hip-hop nos anos 80 e 90) fazia, e ele é o pai do streetwear. Até ele começar a fazer, as marcas como Gucci, Louis Vuitton, Dior não faziam esse tipo de peça mais esportiva, jaquetas. Então você ver um menino de 17 anos, preto, usar esse tipo de peça é quase revolucionário — finalizou a stylist.

Ao todo, o look completo da marca italiana tem valor de compra avaliado em aproximadamente R$ 42 mil.

Veja também

Campeonato Pernambucano Pela estreia do Pernambucano, Retrô e Porto se enfrentam na Arena de Pernambuco