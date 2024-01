A- A+

Copa São Paulo Sem sustos, Santa Cruz vence o Rio Branco-AC na estreia da Copinha Em jogo com pênalti perdido, Tricolor dominou adversário do Acre para somar três pontos nesta quinta-feira (4)

Terceiro pernambucano a entrar em campo nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santa Cruz estreou com vitória na competição. Em duelo realizado em Porto Feliz, a Cobra Coral não encontrou dificuldades para vencer o Rio Branco-AC, por 2x0, na tarde desta quinta-feira (4), pelo grupo 16.

Os gols da vitória tricolor foram marcados por Hernandes e Lázaro. Túlio ainda desperdiçou um pênalti para os pernambucanos.

O jogo

Se não fosse pelo goleiro Ricardo, o Santa Cruz teria estreado com goleada na Copinha. Só no primeiro tempo, o arqueiro do Rio Branco fez, pelo menos, cinco boas intervenções para evitar que o Tricolor balançasse as redes - uma delas o pênalti cobrado por Túlio, aos 19 minutos.

A única que Ricardo não conseguiu segurar nos 45 minutos iniciais, entretanto, foi a finalização de Hernandes. Após Cauã acertar o travessão, o lateral coral chutou firme para abrir o placar, aos nove minutos.

Na etapa complementar, foi dos pés do jogador mais jovem do Santa na Copinha que saiu o gol que selou o resultado positivo. Com apenas 16 anos, Lázaro foi mais esperto que a zaga acreana, avançou em velocidade e tocou na saída de Ricardo para dar números finais ao encontro, ainda aos 16 minutos.

No domingo (7), o Santa volta a entrar em campo pela competição sub-20. Às 13h, a Cobra Coral vai encarar o Capivariano, que estreou com derrota para o Desportivo Brasil.

