Sem Tchouaméni e com Mbappé capitão, Zidane divulga sua 1ª lista de convocados da França
O treinador terá que encarar Turquia, Bélgica e Itália pela Liga das Nações
O novo técnico da França, Zinedine Zidane, divulgou nesta sexta-feira (18) sua primeira lista de convocados com 23 jogadores, na qual não aparecem o meio-campista Aurélien Tchouaméni, nem o atacante Marcus Thuram, mas que inclui Kylian Mbappé, confirmado como capitão dos 'Bleus'.
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Zidane, que assumiu o cargo em 28 de julho após a saída de Didier Deschamps, iniciará seu trabalho à frente da seleção francesa em quatro jogos da Liga das Nações da Uefa: contra Turquia e Bélgica, nos dias 25 e 28 de setembro, fora de casa; e contra a Itália e novamente a Bélgica, nos dias 2 e 5 de outubro, no Stade de France.
"Kylian Mbappé será o meu capitão", afirmou o treinador, mantendo a decisão tomada por Deschamps, que havia entregado a braçadeira dos 'Bleus' ao atacante do Real Madrid.
Mbappé é o maior artilheiro da história da seleção francesa, com 66 gols em 106 jogos.
A primeira lista de Zidane tem cinco estreantes: o goleiro Guillaume Restes, os defensores Andy Diouf e Jérémy Jacquet, o meio-campista Lucas Da Cunha e o atacante Esteban Le Paul.
Confira a lista de convocados
Goleiros: Mike Maignan (Milan/ITA), Robin Risser (Lens/FRA), Guillaume Restes (Toulouse/FRA)
Defensores: Andy Diouf (Inter de Milão/ITA), Jeremy Jacquet (Liverpool/ING), Ibrahima Konate (Real Madrid/ESP), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Jules Kounde (Barcelona/ESP), Maxence Lacroix (Chelsea/ING), Adrien Truffert (Bournemouth/ING), Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE)
Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Lucas Da Cunha (Como/ITA), Manu Kone (Roma/ITA), Adrien Rabiot (Milan/ITA), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain/FRA)
Atacantes: Bradley Barcola (Liverpool/ING), Ousmane Dembélé, Désiré Doué (Paris Saint-Germain/FRA), Esteban Lepaul (Rennes/FRA), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern de Munique/ALE)