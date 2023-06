A- A+

Amistoso Sem técnico e com duas novidades, Seleção Brasileira encara Guiné no segundo amistoso de 2023 O duelo acontece neste sábado (17), às 16h30 (de Brasília), no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona

Ainda sem treinador, a Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (17), contra Guiné, pelo segundo amistoso pós-Copa do Mundo de 2022. O confronto acontece a partir das 16h30 (de Brasília), no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona. A data Fifa ainda reserva um amistoso contra Senegal, na terça-feira (20).

Interino

Desde a saída de Tite após a eliminação na Copa, o Brasil está sem treinador. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escolheu Ramon Menezes para conduzir esse período enquanto não contrata um novo técnico.

Ramon comandou a Canarinha no único amistoso do ano, em março, quando o Brasil foi derrotado por 2 a 1 para Marrocos. Nessa nova janela de partidas, o interino buscou uma convocação com mais remanescentes da Copa, mas sem deixar de ter novidades.

Estreia pernambucana na Seleção

Durante a semana de trabalhos em Barcelona, Ramon Menezes definiu a base do time que deve enfrentar Guiné. Dos onze nomes na escalação inicial, nove estavam no grupo com Tite no Catar: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Casemiro, Lucas Paquetá, Rodrygo, Vini Jr e Richarlison.

As novidades no time titular são dois estreantes na Seleção. O volante do Newcastle Joelinton, pernambucano revelado no Sport, e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que defende o Flamengo. Ambos estão recebendo a primeira chance no Brasil.

Joelinton foi titular em todas as atividades táticas realizadas em Barcelona. Ayrton Lucas chegou a ficar no time reserva no primeiro treinamento, na terça (13), mas entrou no time inicial nos outros dias.

Convocação homenageada e eternizada! Joelinton está treinando no nosso CT: que honra a nossa receber nosso garoto aqui mais uma vez! pic.twitter.com/3Vn79LE39v — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 6, 2023

Novo camisa 10

Após mais uma grande temporada pelo Real Madrid, o atacante Vini Jr vai assumir a camisa 10 da Seleção Brasileira nesses amistosos. Sem Neymar, que ainda se recupera de lesão, Rodrygo tinha usado a numeração contra Marrocos, mas vai ficar com a 11 dessa vez.

Com mais espaço no Brasil depois da saída de Tite, Vini também vem protagonizando disputas importantes contra o racismo. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, se encontrou com a delegação brasileira na última quinta (15) e convidou o jogador do Real para liderar um comitê de jogadores antirracismo.

"Venho aqui agradecer a todos que estiveram comigo desde o episódio que aconteceu no último jogo contra o Valencia. Era necessário ter alguém para seguir firme e cada vez mais diminuir (o racismo). Eu quero seguir pelos jovens e todas as pessoas que sofrem não têm a mesma voz que eu", afirmou Vini.

Quem será o novo técnico da Seleção?

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, tem como principal alvo o italiano Carlo Ancelotti. No entanto, o treinador tem contrato com o Real Madrid até 2024 e já afirmou em diversas oportunidades que irá cumprir o vínculo.

A CBF não descarta a possibilidade de esperar até a metade de 2024 para firmar o acordo com Ancelotti. Nesse período, o Brasil fará seis jogos pelas Eliminatórias para a Copa do mundo de 2026, um deles contra a Argentina, e outros dois amistosos.

Outro nome especulado é o português Jorge Jesus, que deixou o Fenerbahçe após o fim da temporada europeia. O técnico é especulado na Seleção da Arábia Saudita.

Com bons trabalhos no Brasil, Abel Ferreira, do Palmeiras, Fernando Diniz, do Fluminense, e Dorival Júnior, do São Paulo, também podem assumir a seleção.

Ficha técnica:

Brasil

Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison. Técnico: Ramon Menezes.

Guiné

Kone; Conte, Saidou Sow, Mohamed Camara e Issiaga Sylla; Diawara, Moriba, Guilavogui, Kamano e Naby Keita; Guirassy. Técnico: Kaba Diawara.

Local: Estádio Cornellà-El Prat (Barcelona, Espanha)

Horário: 16h30

Árbitro: Andris Treismanis (Letônia). Assistentes: Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasennikovs (ambos Letônia)

Transmissão: Globo, SporTV e Globoplay.

