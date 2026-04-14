A- A+

Sport Sem técnico há três semanas, Sport negocia com Mariano Soso Treinador passou pela Ilha do Retiro em 2024 e teve 61,7% de aproveitamento

Sem técnico há três semanas, o Sport tem um antigo conhecido como alvo para assumir o comando da equipe: ariano Soso, atualmente treinador do Defensa y Justicia. Na segunda-feira (13), a diretoria leonina voltou a procurar o staff do argentino. Ele já havia sido contatado na última semana.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Felipe Luna e confirmada pela Folha de Pernambuco na tarde desta terça-feira (14).

Após a saída de Roger Silva, a cúpula de futebol do Sport queria um nome experiente e acostumado com a Série B, principal objetivo do clube no ano. Diante da negativa de alguns nomes como Eduardo Baptista, Gilmar Dal Pozzo e Cláudio Tencati, a diretoria teve que recalcular a rota, diante das poucas opções no mercado.

Um nome estrangeiro não estava nos planos do Sport. Até por isso, com Mariano Soso, o clube tem adotado cautela e buscado chegar num consenso no que diz respeito ao planejamento para a sequência da temporada. Uma proposta oficial ainda não foi realizada. O treinador tem o intuito de comandar o Defensa y Justicia nas últimas duas partidas do Argentino, mas não descarta assumir o Rubro-negro de forma imediata.

Caso feche com o Sport, Soso retornaria ao clube depois de dois anos. Em 2024, ele comandou a equipe em 41 jogos e teve um aproveitamento de 61,7%. Foram 22 vitórias, dez empates e nove derrotas. Após deixar a Ilha, ele ainda passou por Alianza Lima/PER e Newell's Old Boys/ARG.

Ainda sem treinador, o Leão volta a entrar em campo na noite desta quarta-feira (15). Às 21h30, recebe o Maranhão, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro. Será o sétimo jogo do time sob o comando de Márcio Goiano.

Veja também