Santa Cruz Sem Thiago Galhardo, Santa Cruz inicia pré-temporada 2026; confira atletas presentes Ao todo, 19 jogadores realizaram exames médicos e tiveram primeiro contato com diretoria e comissão técnica

O ano de 2026 do Santa Cruz iniciou de forma oficial na manhã desta terça-feira (25). No Arruda, o elenco coral se reapresentou para dar o pontapé na pré-temporada. Principal nome do elenco, o atacante Thiago Galhardo foi ausência durante a realização de exames médicos no período da manhã. A diretoria foi pega de surpresa, conforme explicado pelo CEO de transição da SAF, Pedro Henriques.

“Sobre Thiago Galhardo, ele não se apresentou. Como a reapresentação aconteceu há pouco tempo, ainda não tivemos tempo para conversar com ele para saber a justificativa. Vamos fazer isso, e a partir dessa informação, vamos decidir internamente como proceder”, declarou durante entrevista coletiva.

Pedro Henriques, CEO da transição da SAF do Santa Cruz. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ao todo, 19 jogadores marcaram presença neste primeiro dia de trabalho visando a temporada que vem. Além de exames médicos, o elenco bateu um papo com o CEO Pedro Henriques, executivo de futebol Harlei Meneze, e o técnico Marcelo Cabo. Outras atividades físicas serão feitas ao longo da semana.

Entre as peças presentes na atividade, quatro foram puxados da base: o zagueiro Harley Dalison, os laterais Cabeça e Castilho, além do atacante Vinícius Hora.

A diretoria trabalha junto à comissão técnica para fechar o grupo com aproximadamente 30 jogadores. Segundo Marcelo Cabo, 90% do plantel já está fechado para o início de 2026. Apesar de não oficializar nenhuma contratação, o clube já firmou pré-contrato com alguns jogadores. São eles o goleiro Gabriel Souza (ex-Bahia), o lateral-direito Pedro Costa (ex-Remo), o zagueiro Ianson e o lateral-esquerdo Alex Ruan (Brusque), o volante Andrey (ex-Vasco), o meia Patrick Allan (Náutico) e o atacante Vitinho (ex-Bahia).

"Digo a vocês que temos 90% do grupo já definido. Férias foi entre aspas, a gente trabalhou bastante, a gente tinha reuniões diárias, de duas ou três horas todos os dias, para que pudéssemos chegar hoje aqui com tudo planejado", falou o técnico Marcelo Cabo.

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Atletas presentes na reapresentação do Santa Cruz

Goleiros:

- Rokenedy

- Felipe Alves

- Thiago Henrique

Zagueiros:

- Eurico

- William Alves

- Matheus Vinicius

- Harley Dalison* (base)

Laterais:

- Israel

- Rodrigues

- Cabeça*

- Castilho*

Volantes:

- Gabriel Galhardo

- Balotelli

- Pedro Favela

Meias:

- Willian Junior

Atacantes:

- Ariel

- Renato

- Ryan*

- Vinicius Hora*

*atletas da base

