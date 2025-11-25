Ter, 25 de Novembro

Santa Cruz

Sem Thiago Galhardo, Santa Cruz inicia pré-temporada 2026; confira atletas presentes

Ao todo, 19 jogadores realizaram exames médicos e tiveram primeiro contato com diretoria e comissão técnica

Elenco do Santa Cruz se reapresentou nesta terça-feira (25)Elenco do Santa Cruz se reapresentou nesta terça-feira (25) - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O ano de 2026 do Santa Cruz iniciou de forma oficial na manhã desta terça-feira (25). No Arruda, o elenco coral se reapresentou para dar o pontapé na pré-temporada. Principal nome do elenco, o atacante Thiago Galhardo foi ausência durante a realização de exames médicos no período da manhã. A diretoria foi pega de surpresa, conforme explicado pelo CEO de transição da SAF, Pedro Henriques. 

“Sobre Thiago Galhardo, ele não se apresentou. Como a reapresentação aconteceu há pouco tempo, ainda não tivemos tempo para conversar com ele para saber a justificativa. Vamos fazer isso, e a partir dessa informação, vamos decidir internamente como proceder”, declarou durante entrevista coletiva. 

Pedro Henriques, CEO da transição da SAF do Santa CruzPedro Henriques, CEO da transição da SAF do Santa Cruz. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ao todo, 19 jogadores marcaram presença neste primeiro dia de trabalho visando a temporada que vem. Além de exames médicos, o elenco bateu um papo com o CEO Pedro Henriques, executivo de futebol Harlei Meneze, e o técnico Marcelo Cabo. Outras atividades físicas serão feitas ao longo da semana. 

Entre as peças presentes na atividade, quatro foram puxados da base: o zagueiro Harley Dalison, os laterais Cabeça e Castilho, além do atacante Vinícius Hora. 

A diretoria trabalha junto à comissão técnica para fechar o grupo com aproximadamente 30 jogadores. Segundo Marcelo Cabo, 90% do plantel já está fechado para o início de 2026. Apesar de não oficializar nenhuma contratação, o clube já firmou pré-contrato com alguns jogadores. São eles o goleiro Gabriel Souza (ex-Bahia), o lateral-direito Pedro Costa (ex-Remo), o zagueiro Ianson e o lateral-esquerdo Alex Ruan (Brusque), o volante Andrey (ex-Vasco), o meia Patrick Allan (Náutico) e o atacante Vitinho (ex-Bahia).

"Digo a vocês que temos 90% do grupo já definido. Férias foi entre aspas, a gente trabalhou bastante, a gente tinha reuniões diárias, de duas ou três horas todos os dias, para que pudéssemos chegar hoje aqui com tudo planejado", falou o técnico Marcelo Cabo. 

Marcelo Cabo, técnico do Santa CruzMarcelo Cabo, técnico do Santa Cruz. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Atletas presentes na reapresentação do Santa Cruz

Goleiros:
- Rokenedy
- Felipe Alves
- Thiago Henrique 

Zagueiros:
- Eurico
- William Alves
- Matheus Vinicius
- Harley Dalison* (base)

Laterais:
- Israel
- Rodrigues
- Cabeça*
- Castilho*

Volantes:
- Gabriel Galhardo
- Balotelli
- Pedro Favela

Meias:
- Willian Junior

Atacantes:
- Ariel
- Renato
- Ryan*
- Vinicius Hora*

*atletas da base

