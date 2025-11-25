Sem Thiago Galhardo, Santa Cruz inicia pré-temporada 2026; confira atletas presentes
Ao todo, 19 jogadores realizaram exames médicos e tiveram primeiro contato com diretoria e comissão técnica
O ano de 2026 do Santa Cruz iniciou de forma oficial na manhã desta terça-feira (25). No Arruda, o elenco coral se reapresentou para dar o pontapé na pré-temporada. Principal nome do elenco, o atacante Thiago Galhardo foi ausência durante a realização de exames médicos no período da manhã. A diretoria foi pega de surpresa, conforme explicado pelo CEO de transição da SAF, Pedro Henriques.
“Sobre Thiago Galhardo, ele não se apresentou. Como a reapresentação aconteceu há pouco tempo, ainda não tivemos tempo para conversar com ele para saber a justificativa. Vamos fazer isso, e a partir dessa informação, vamos decidir internamente como proceder”, declarou durante entrevista coletiva.
Ao todo, 19 jogadores marcaram presença neste primeiro dia de trabalho visando a temporada que vem. Além de exames médicos, o elenco bateu um papo com o CEO Pedro Henriques, executivo de futebol Harlei Meneze, e o técnico Marcelo Cabo. Outras atividades físicas serão feitas ao longo da semana.
Entre as peças presentes na atividade, quatro foram puxados da base: o zagueiro Harley Dalison, os laterais Cabeça e Castilho, além do atacante Vinícius Hora.
A diretoria trabalha junto à comissão técnica para fechar o grupo com aproximadamente 30 jogadores. Segundo Marcelo Cabo, 90% do plantel já está fechado para o início de 2026. Apesar de não oficializar nenhuma contratação, o clube já firmou pré-contrato com alguns jogadores. São eles o goleiro Gabriel Souza (ex-Bahia), o lateral-direito Pedro Costa (ex-Remo), o zagueiro Ianson e o lateral-esquerdo Alex Ruan (Brusque), o volante Andrey (ex-Vasco), o meia Patrick Allan (Náutico) e o atacante Vitinho (ex-Bahia).
"Digo a vocês que temos 90% do grupo já definido. Férias foi entre aspas, a gente trabalhou bastante, a gente tinha reuniões diárias, de duas ou três horas todos os dias, para que pudéssemos chegar hoje aqui com tudo planejado", falou o técnico Marcelo Cabo.
Atletas presentes na reapresentação do Santa Cruz
Goleiros:
- Rokenedy
- Felipe Alves
- Thiago Henrique
Zagueiros:
- Eurico
- William Alves
- Matheus Vinicius
- Harley Dalison* (base)
Laterais:
- Israel
- Rodrigues
- Cabeça*
- Castilho*
Volantes:
- Gabriel Galhardo
- Balotelli
- Pedro Favela
Meias:
- Willian Junior
Atacantes:
- Ariel
- Renato
- Ryan*
- Vinicius Hora*
*atletas da base