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PERNAMBUCO Sem um antebraço, jovem pernambucana encontra oportunidade de inclusão no futebol Iasmin é aluna do Instituto Geração 4 em Jucati, no Agreste de Pernambuco

Nascida sem um antebraço, Iasmin Ferreira, de 15 anos, é aluna do Instituto Geração 4, em Jucati, no Agreste de Pernambuco. A jovem escolheu o futebol como modalidade esportiva e manifestou o desejo de atuar como goleira.

Trajetória

A adolescente relatou ao professor Charles Gabriel o receio de sofrer bullying por sua condição física, mas recebeu o incentivo da equipe para seguir na posição.



Quando começou a frequentar as atividades do projeto, Iasmin participava dos treinos de forma reservada e costumava permanecer de braços cruzados.

Segundo os professores, com o passar do tempo, a adolescente passou a interagir mais com os colegas, conversar e participar dos exercícios.

“Iasmin é uma menina nota dez, que tem muita força de vontade e nos ensina muito todos os dias. Quando ela disse que queria ser goleira, ficamos surpresos, mas entendemos que nosso papel era apoiá-la e dar a ela a oportunidade de tentar. É muito bom acompanhar seu desenvolvimento e tê-la conosco. Só temos a agradecer por fazer parte dessa história”, destacou o professor Charles Gabriel.

A adolescente contou sobre as mudanças que percebeu desde que começou a participar do projeto e deixou uma mensagem para outras pessoas que enfrentam inseguranças.

“Quero dizer para as pessoas nunca desistirem dos seus sonhos. Eu já tive muita vergonha, mas hoje não tenho mais como antes. Aprendi que podemos fazer muitas coisas, basta acreditar na gente e ter coragem para tentar”, compartilhou.

Além das atividades em campo, a adolescente recebe acompanhamento psicológico e suporte de uma equipe multidisciplinar do Instituto Geração 4. O trabalho busca auxiliar no desenvolvimento de suas habilidades e na superação das inseguranças.

“É motivo de muito orgulho ter Iasmin como nossa aluna e acompanhar tudo o que ela vem conquistando. Ela tem superado desafios, desenvolvido sua confiança e mostrado, na prática, o poder transformador do esporte. O nosso papel é garantir que cada criança tenha oportunidades, seja acolhida e respeitada, independentemente de sua condição física. A história de Iasmin reforça que a inclusão acontece quando oferecemos oportunidades para que cada pessoa desenvolva suas potencialidades”, afirmou Fernando DDI, campeão mundial de futebol de areia com a seleção brasileira e fundador da instituição.

G4 TV

A história de Iasmin integra o primeiro conteúdo da G4 TV, plataforma lançada pelo Instituto Geração 4 nesta quarta-feira (28).

O espaço foi criado para divulgar experiências e atividades desenvolvidas com alunos e comunidades atendidas pelo projeto. O vídeo está disponível no canal. Fundado em 2011, no Recife, o Instituto Geração 4 desenvolve projetos sociais, educacionais e culturais por meio do esporte. De acordo com a organização, as iniciativas alcançam mais de duas mil famílias em diferentes municípios de Pernambuco.

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