FUTEBOL INTERNACIONAL Sem VAR, árbitro usa vídeo de celular de torcedor para anular gol em campeonato no Egito O episódio aconteceu na partida entre Suez SC e Al-Nasr e viralizou nas redes sociais

Um árbitro descartou um gol no final de uma partida da segunda divisão da liga de futebol do Egito, ao checar imagens em um celular de um membro da torcida, nessa sexta-feira (17).

O momento bizarro se tornou viral depois que muitos ficaram perplexos com a decisão do árbitro Mohamed Farouk de usar o telefone como substituto do árbitro assistente de vídeo (VAR).

A partida, entre Suez SC e Al-Nasr, gerou polêmica aos 90 minutos, quando o Al-Nasr pensou que havia feito o empate no final (o jogo terminou com vitória por 2 a 1 para o Suez).

Os jogadores do Suez ficaram incrédulos com a decisão original em campo e sugeriram que um dos jogadores do Al-Nasr estava em posição de impedimento.



Com o VAR não operado nos jogos da segunda divisão, o árbitro Farouk precisou usar o telefone de um torcedor para chegar a uma decisão conclusiva sobre o assunto. O gol foi anulado.

