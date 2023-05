A- A+

Futebol Sem vencer fora de casa há quase dois meses, Náutico busca quebrar tabu para entrar no G-8 Bola rola às 19h, no estádio Aníbal Toledo, em Goiás, pela Série C do Brasileiro

Com um regulamento que prevê apenas 19 rodadas, ou seja, turno único na primeira fase da Série C, todo ponto é bem-vindo nesta disputa de tiro curto. Assim, pontuar fora de casa vira quase uma obrigação para os clubes que visam disputar a fase seguinte da competição. E é com essa missão que o Náutico vai enfrentar a Aparecidense, neste sábado, às 19h, no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, Goiás.

O duelo é válido pela terceira rodada da Terceirona. Atualmente, o Alvirrubro está na 10ª posição, com três pontos somados. Já os goianos ainda não somaram pontos e estão na 17ª posição, primeira dentro da zona de rebaixamento.

Depois de vencer o São José dentro de casa, o Náutico parte para o segundo jogo fora dos seus domínios. Visando já entrar no G8, o Timbu precisa quebrar a sequência negativa que tem como visitante. O time não vence longe da Rosa e Silva desde março, quando bateu o Maguary, pelo Campeonato Pernambuco. Desde então, foram duas derrotas e eliminações na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, para ABC e Cruzeiro, respectivamente, e o tropeço na estreia da Série C, contra o Manaus.

Para a partida, Dado Cavalcanti comemorou o fato de poder ter uma semana inteira para poder recuperar o elenco de uma partida para a outra. Segundo o técnico, o elenco alvirrubro estará pronto fisicamente, além de ter tido a possibilidade de fazer de três a quatro sessões de treino pensando neste próximo jogo.

Além disso, o treinador do Timbu abriu os olhos para as qualidades do adversário. Que por mais que não tenha pontuado nas duas primeiras rodadas, ainda assim teve boas apresentações em campo. Victor Ferraz, capitão do elenco alvirrubro, também pontuou sobre o adversário deste sábado.

"Estamos analisando a Aparecidense e vimos que no último jogo eles perderam, mas fizeram uma partida muito justa contra o São Bernardo. Então sabemos que vai ser um jogo muito duro, mas que temos que nos concentrar para que o que aconteceu contra o Manaus não se repita e para que a gente conquiste a primeira vitória fora de casa na Série C", finalizou o capitão

Aparecidense quer espantar má fase

Sem vencer desde fevereiro, quando derrotou o CRAC, pelo placar de 3x0, no jogo de ida das quartas de final do Estadual, o Camaleão amargou cinco derrotas seguidas. Incluindo o jogo de volta das quartas, as duas partidas da semifinal, contra o Atlético-GO, que veio a ser o campeão, e as duas primeiras rodadas da campeonato nacional.

Moacir Junior, treinador da equipe goiana aposta no fator de mando de campo para vencer a partida. Igualmente ao que Dado e Ferraz declararam, o técnico da Aparecidense afirmou que a equipe fez dois jogos contudentes, mas que para ter um destino diferente, é necessário agora aliar perfomance ao resultado.

Ficha técnica

APARECIDENSE

Gabriel Felix; David, Vanderley, Thuram e Rodrigues (Moraes); Felipe Manoel, Matheus Leal, Du Fernandes, Ferreira e Calyson; Alex Henrique. Técnico: Moacir Júnior.

NÁUTICO

Vágner; Victor Ferraz, Denilson, Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza e Gabriel Santiago; Diego Ferreira, Paul Villero e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti.

Estádio: Aníbal Toledo (Aparecida de Goiânia/GO)

Horário: 19h

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Magno Arantes Lira e Helen Aparecida Goncalves Silva Araujo (ambos de MG)

Transmissão: DAZN

