Sem vencer há sete jogos, Botafogo-SP tem retornos ofensivos para encarar o Sport

A fase do Sport está longe de ser das melhores nesta Série B. Apesar de estar na parte superior da tabela, o Leão soma três tropeços consecutivos na competição, com o empate com o Tombense e as derrotas para Guarani e Ituano. No entanto, se serve de consolo para os rubro-negros, o Botafogo-SP, adversário deste domingo (3), vive fase pior na competição.

Atual 12º colocado, com 34 pontos, o Tricolor não sabe o que é vencer na Segundona há sete jogos. São quatro empates e três derrotas. Na última rodada, a Pantera não saiu do zero com o ABC, em Natal.

Para o confronto com o Sport, o técnico Marcelo Chamusca contará com retornos importante na busca pelo resultado positivo. Depois de cumprir suspensão por expulsão na última rodada, o atacante Jonas Toró - que passou pela Ilha do Retiro em 2021.

Além de Toró, o centroavante João Veras saiu da fase de transição física, após se recuperar de lesão muscular, e já treina normalmente com o grupo.

O Sport visita o Botafogo-SP, às 18h deste domingo, no Estádio Santa Cruz, em duelo que fecha a 26ª rodada da Série B. Com 45 pontos, o Rubro-negro ocupa a terceira colocação, com apenas dois pontos de vantagem para o Juventude, primeira equipe fora do G-4.

