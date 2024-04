Sem vencer há sete jogos, Náutico iguala marca negativa de 2021

A- A+

Há mais de um mês, o Náutico não sabe o que é vencer na temporada. Ao todo, somando compromissos no Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste, já são sete partidas consecutivas acumulando empates e derrotas. Um jejum que não era visto desde 2021.

A última vez que o Náutico ficou o mesmo período de jogos sem vencer foi há três anos, na Série B. Na ocasião, a equipe empatou duas vezes e perdeu cinco. Sequência negativa que começou com dois resultados de 1x1 perante Vitória e Guarani, ambos nos Aflitos. Depois, derrotas por 1x0 para o Vila Nova e 3x1 diante do Botafogo, como visitante

Voltando a atuar em casa, o Náutico perdeu por 2x1 para o Londrina. Em Belém, sofreu revés por 1x0 para o Remo e, regressando ao Recife, tomou 3x1 do CRB. Os tropeços só terminaram ao derrotar o Operário por 2x1, no Germano Kruger.

Nesta temporada, a maré ruim começou, por curiosidade, sem um grande impacto na prática: mesmo derrotado por 1x0 para o Retrô, na Arena de Pernambuco, o Náutico superou o adversário nas penalidades, garantindo vaga na final do Estadual.

Pela Copa do Nordeste, o Náutico ficou no 2x2 com o Sport, na Arena de Pernambuco, e 1x1 ante o CRB, nos Aflitos. Fechando a primeira fase da competição, perdeu por 1x0 para o América-RN, na Arena das Dunas, mas ainda assim avançou ao mata-mata.

De volta ao Pernambucano, o Náutico ficou com o vice-campeonato ao perder na ida por 2x0 para o Sport, nos Aflitos, e empatar na volta em 0x0, na Arena de Pernambuco. O jogo mais recente dos alvirrubros foi contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, na derrota por 3x0 que cravou a eliminação do clube nas quartas de final do Nordestão.

A sequência negativa pode ser quebrada no dia 21 de abril, data em que o Náutico estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo será de portões fechados após punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da briga entre torcedores do clube e do Confiança, no duelo das equipes, no Batistão, no dia 12 de junho de 2023, pela edição passada da terceira divisão.

O São Bernardo foi o mesmo adversário que o Náutico enfrentou na última rodada da primeira fase da Série C 2023. O jogo terminou empatado em 2x2, resultado que impediu o Timbu de avançar ao mata-mata do torneio e, consequentemente, tirando a chance do acesso.

