Qua, 24 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta24/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Sport

Sem vencer há três jogos, Sport tem sequência fora contra adversários diretos na briga pelo acesso

Invicto longe do Recife, Leão encara Fortaleza e Criciúma

Reportar Erro
Márcio Goiano, técnico do SportMárcio Goiano, técnico do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

Com dificuldades para vencer em casa nesta edição da Série B, o Sport segue em preparação para dois duros compromissos fora do Recife, pela competição nacional. Nas 15ª e 16ª rodadas, respectivamente, o Leão encara Fortaleza e Criciúma, equipes que brigam com os pernambucanos na parte superior da tabela. Há três jogos sem triunfar no campeonato, o Rubro-negro aposta no retrospecto como visitante para reencontrar o caminho das vitórias. 

O Sport segue invicto fora de casa na Segundona. Até o momento, foram seis partidas longe da Ilha do Retiro. No recorte, a equipe leonina venceu três e empatou outras três. Um aproveitamento de 66,6% dos pontos disputados, contra 54,1% como mandante. Na Praça da Bandeira, são três vitórias, quatro empates e um revés. 

Leia também

• Denis sofre nova lesão e vira baixa mais uma vez no Sport

• Clayson celebra recuperação após lesão na coxa e é uma opção para o ataque do Sport: "Voltar focado"

O desempenho do Rubro-negro como visitante é o terceiro melhor até aqui na Série B. Apenas São Bernardo e Novorizontino somaram mais pontos fora de casa. No caso do Tigre, porém, foram 13 pontos em oito partidas, enquanto o Sport tem 12 pontos com dois compromissos a menos. O São Bernardo, por sua vez, acumulou 16 pontos nas seis vezes que atuou fora de seus domínios.

Nas seis vezes que atuou fora, o Sport venceu Londrina, Ponte Preta e Juventude, e ficou na igualdade com Cuiabá, América-MG e São Bernardo. Coincidentemente, todos os empates foram sem gols. 

Terceiro colocado com 25 pontos, o Sport encara o Fortaleza no domingo (28), às 18h30, no Castelão. Os cearenses estão na oitava posição, com três pontos a menos. Posteriormente, o Leão vai até o Heriberto Hülse, no dia 4 de julho, um sábado, onde visita o Criciúma. Atualmente, os catarinenses estão em quinto lugar, com 24 pontos. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter