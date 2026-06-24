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Sport Sem vencer há três jogos, Sport tem sequência fora contra adversários diretos na briga pelo acesso Invicto longe do Recife, Leão encara Fortaleza e Criciúma

Com dificuldades para vencer em casa nesta edição da Série B, o Sport segue em preparação para dois duros compromissos fora do Recife, pela competição nacional. Nas 15ª e 16ª rodadas, respectivamente, o Leão encara Fortaleza e Criciúma, equipes que brigam com os pernambucanos na parte superior da tabela. Há três jogos sem triunfar no campeonato, o Rubro-negro aposta no retrospecto como visitante para reencontrar o caminho das vitórias.

O Sport segue invicto fora de casa na Segundona. Até o momento, foram seis partidas longe da Ilha do Retiro. No recorte, a equipe leonina venceu três e empatou outras três. Um aproveitamento de 66,6% dos pontos disputados, contra 54,1% como mandante. Na Praça da Bandeira, são três vitórias, quatro empates e um revés.

O desempenho do Rubro-negro como visitante é o terceiro melhor até aqui na Série B. Apenas São Bernardo e Novorizontino somaram mais pontos fora de casa. No caso do Tigre, porém, foram 13 pontos em oito partidas, enquanto o Sport tem 12 pontos com dois compromissos a menos. O São Bernardo, por sua vez, acumulou 16 pontos nas seis vezes que atuou fora de seus domínios.

Nas seis vezes que atuou fora, o Sport venceu Londrina, Ponte Preta e Juventude, e ficou na igualdade com Cuiabá, América-MG e São Bernardo. Coincidentemente, todos os empates foram sem gols.

Terceiro colocado com 25 pontos, o Sport encara o Fortaleza no domingo (28), às 18h30, no Castelão. Os cearenses estão na oitava posição, com três pontos a menos. Posteriormente, o Leão vai até o Heriberto Hülse, no dia 4 de julho, um sábado, onde visita o Criciúma. Atualmente, os catarinenses estão em quinto lugar, com 24 pontos.

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