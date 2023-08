A- A+

Sport Uniformizada do Sport protesta no CT do clube Mesmo na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro e a três pontos do líder, Leão se viu pressionado por parte da torcida antes de partida contra o Botafogo-SP

Uma torcida uniformizada do Sport foi até o Centro de Treinamento, na manhã desta quarta-feira (30), para protestar por conta dos recentes resultados ruins do clube na Série B do Campeonato Brasileiro - o Leão não ganha há três partidas. Entre as principais pautas exigidas, estão a busca pelo acesso e título da Segundona.

Mesmo permanecendo na vice-liderança da Série B, com 45, a distância entre o Sport e primeiro clube fora do G4, o Novorizontino, diminuiu para apenas três pontos. Caso tenha mais um resultado negativo no próximo domingo (3), diante do Botafogo-SP, pode até mesmo dormir fora do grupo dos quatro primeiros na próxima rodada.

Por outro lado, a distância para o Vitória, líder da competição, aumentou e o Leão da Ilha já precisa de mais de uma rodada perfeita para ultrapassar o rival soteropolitano. Com a disputa pelo título se complicando, a uniformizada foi cobrar por melhores resultados e exigindo a conquista do campeonato.

"Vai perder o título para o Vitória? Nosso time dá de 10 a 0 no Vitória", exigiu um dos integrantes ao lateral-esquerdo Igor Cariús.

Nas redes sociais, mais um torcedor exaltou a necessidade de vencer a Série B, expectativa que surgiu principalmente em relação ao bom começo de temporada de o clube teve. "A gente veio aqui cobrar postura do time, queremos subir campeão. É obrigação do Sport Club do Recife subir campeão, que essa camisa é pesada. Queremos saber se o salário está atrasado, se o time está rachado, ou se o treinador perdeu a mão do time. Queremos saber de tudo, temos que conquistar o título", disse.

