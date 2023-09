A- A+

Futebol Sem Vinícius Jr, Fifa divulga lista com indicados ao prêmio The Best Entre os 12 nomes divulgados, quatro representaram o Manchester City

Na manhã desta quinta-feira (14), a Fifa divulgou os indicados ao The Best 2023. Foram 12 nomes anunciados pela entidade que comanda o futebol mundial. Entre eles, quatro do Manchester City, atual campeão da Liga dos Campeões. Outros jogadores como Mbappé e o último vencedor do prêmio, Lionel Messi, também figuram na lista.

Apesar de ser o principal nome do Real Madrid na última temporada, o brasileiro Vinícius Júnior não está entre os indicados. Assim como Neymar, ex-Paris Saint-Germain e que agora defende as cores do Al-Hilal.

De acordo com a Fifa, esta edição do The Best vai premiar os jogadores que se destacaram entre 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto deste ano.

No masculino, disputam o prêmio Julián Álvarez (Argentina/Manchester City), Marcelo Brozovic (Croácia/Inter de Milão e Al-Nassr), De Bruyne (Bélgica/Manchester City), Gündogan (Alemanha/Manchester City e Barcelona), Haaland (Noruega/Manchester City), Rodri (Espanha/Manchester City), Kvaratskhelia (Geórgia/Napoli), Mbappé (França/PSG), Messi (Argentina/PSG e Inter Miami), Osimhen (Nigéria/Napoli), Rice (Inglaterra/West Ham e Arsenal) e Bernardo Silva (Portugal/Manchester City).

No feminino, o período de avaliação vale de 1º de agosto de 2022 a 20 de agosto de 2023, dia da final da Copa do Mundo, e ao todo são 16 postulantes à premiação. Campeã do Mundial, a Espanha tem três jogadoras entre as selecionadas: Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso e Salma Paralluelo. Atual melhor do mundo, a espanhola Alexa Putellas não consta na lista.

Além delas, concorrem ao prêmio Linda Caicedo (Colômbia/Real Madrid), Rachel Daly (Inglaterra/Aston Villa Ladies), Kadidiatou Diani (França/Lyon), Caitlin Foord (Austrália/Arsenal), Mary Fowler (Austrália/Manchester City), Alex Greenwood (Inglaterra/Manchester City), Lindsey Horan (Estados Unidos/Lyon), Amanda Ilestedt (Suécia/PSG e Arsenal), Lauren James (Inglaterra/Chelsea), Sam Kerr (Austrália/Chelsea), Mapi León (Espanha/Barcelona), Hinata Miyazawa (Japão/Mynavi Sendai) e Keira Walsh (Inglaterra/Barcelona).

Goleiros

Único brasileiro listado para o The Best, Ederson concorre entre os goleiros. Ele disputa com o marroquino Bono, o belga Courtois, o camaronês Onana e o alemão Ter Stegen.

Técnicos

Entre os treinadores, os finalistas da última Champions Pep Guardiola (Manchester City) e Simone Inzaghi (Inter de Milão) disputam o troféu de melhor técnico com Ange Postecoglou (Celtic e Tottenham), Luciano Spalletti (Napoli) e Xavi (Barcelona).

