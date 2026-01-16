A- A+

Futebol Sem Wenderson, Náutico tem dúvida no meio-campo para encarar o Sport Ramon Carvalho e Luiz Felipe disputam espaço no meio-campo para o primeiro clássico pernambucano em 2026

O Náutico terá um desfalque no meio-campo para o Clássico dos Clássicos contra o Sport, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano. Ausente do confronto passado, diante do Decisão, por conta de um desgaste muscular, o volante Wenderson era aguardado para retornar no embate deste domingo (18), mas seguirá fora do time. A informação foi confirmada pelo técnico Hélio dos Anjos.

"Wenderson não participa do jogo. Ele apresentou um problema que parecia físico, mas está com uma pequena infecção que chama atenção. Os médicos garantiram que daqui a quatro dias ele vai estar bem. Tenho dois jogadores para a função. Também posso usar Auremir junto com Samuel, mas tenho as opções de manter a linha com Ramon ou Luiz Felipe", explicou o treinador.

Perante o Decisão, o escolhido para a vaga de Wenderson foi Ramon. Samuel e Dodô fecharam o meio-campo. Na frente, a dúvida é se o treinador vai manter Junior Todinho no ataque ou se vai acionar Jonas Toró ou Felipe Saraiva, que balançaram as redes na rodada anterior.

Peso do jogo

Com a experiência de inúmeros clássicos na carreira, o técnico Hélio dos Anjos valorizou o confronto diante do Sport e minimizou o fato do mistério envolvendo a escalação do rival, que pode tanto manter o time sub-20 como também estrear em 2026 com a equipe principal.

"Futebol está tão moderno no sentido de preparação que nada para nós vai ser surpresa. Não tenho controle do Sport e nem quero ter. Tenho que ter controle da minha equipe e da nossa preparação, independente do adversário. Clássico para mim é diferenciado. Clássico não é uma semana normal. O clássico vale muito e o campeonato vale muito também”, apontou.

"O peso (do clássico) é o da grandeza e tradição. Um jogo que a gente começa realmente a medir forças. Eles tiveram uma mudança na comissão técnica e administrativa. Sempre falo aos meus jogadores: 'temos de ter cuidado para o adversário não estar trabalhando mais do que a gente'. Não podemos viver somente a tradição do jogo, mas sim o momento. A melhor forma de respeitar o adversário e trabalhar ao máximo para vencê-lo", concluiu.

Veja também