Semenyo cobra rigor após sofrer insultos racistas em Liverpool: "Pessoas escapam impunes" Atacante do Bournemouth critica punições atuais e pede medidas mais severas contra racismo

Antoine Semenyo, do Bournemouth, vítima de insultos racistas na derrota por 4 a 2 para o Liverpool na abertura da Premier League, cobrou medidas mais rigorosas contra o racismo no futebol. O episódio ocorreu no estádio Anfield, quando o atacante se preparava para cobrar um lateral.

"Sinto que a punição não é suficiente quando coisas assim acontecem. As pessoas escapam impunes", afirmou Semenyo à ITV News. "Pode ser prisão, pode ser banido dos estádios para sempre, pode ser qualquer coisa parecida, mas sinto que precisa haver algo mais", acrescentou.

O jogador de 25 anos, nascido em Londres e de ascendência ganesa, marcou os dois gols do Bournemouth na partida. Ele revelou que também recebeu mensagens ofensivas nas redes sociais após o jogo. Um suspeito de 47 anos foi detido pela polícia no dia seguinte ao incidente.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, classificou o caso como "absolutamente inaceitável" e ressaltou que a entidade trabalha para que ações concretas sejam adotadas para erradicar o racismo e a discriminação no esporte.

